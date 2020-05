Andalucía insiste en pasar entera a fase 3 tras llegar a 2 Málaga y Granada

El consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, ha insistido hoy en que el ejecutivo autonómico pedirá que la comunidad "entera" pase a fase 3 después de que el Gobierno haya anunciado hoy que Málaga y Granada accederán a la fase 2 el próximo lunes.

En una grabación facilitada a la prensa, Aguirre ha subrayado que no cree "que haya ningún criterio para decir que no" ante las cifras "tan magníficas" que tiene la comunidad, "máxime cuando el presidente del Gobierno dijo hace pocos días que el tiempo no era un criterio para frenar a ninguna provincia ni a ninguna comunidad autónoma".

Tras conocer que Málaga y Granada pasarán el 1 de junio a fase 2 "como no podía ser de otra manera", el consejero ha anunciado que ha comunicado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que a partir del lunes Andalucía trabajará y presentará "toda la documentación" para que la comunidad "entera, tal como se merece y según las cifras desde el punto de vista epidemiológico" pase a la fase 3 "a la mayor brevedad posible". efe