Andalucía insiste al Gobierno para poder usar fondos europeos con los que ampliar la gratuidad de 0 a 3 años

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha anunciado este miércoles que remitirá una nueva carta al Ministerio de Educación de Pilar Alegría para insistirle en que "recapacite" y permita a Andalucía usar 125 millones de fondos europeos para ampliar la gratuidad en la etapa de 0 a 3 años, lo que solventaría, a su juicio, dos objetivos: la ampliación de la escolarización --fin que tienen los fondos europeos en cuestión-- y "llenar" las 20.000 plazas que se quedan sin cubrir todos los años en el sistema público-privado que funciona en Andalucía "estupendamente".

En declaraciones a los medios con motivo de una visita al colegio concertado San José Madres Mercedarias de Sevilla capital, Del Pozo ha reiterado que la petición de Andalucía al Gobierno se basa en que la comunidad autónoma andaluza pueda hacer lo mismo que otras, como el País Vasco, donde el Ministerio ha "adaptado" los fondos al sistema propio vasco. "Lo único que pedimos es que nos deje hacerlo como nos lo permite nuestro modelo", ha insistido la responsable de Educación en Andalucía.

"No es necesario crear 12.000 plazas más, que es lo que nos pide el Gobierno" en la etapa de 0 a 3 años en Andalucía, ha sostenido la consejera. "Me cargo el sistema de las escuelas infantiles", ha remarcado, al tiempo que ha recordado que estas escuelas --1.500-- emplean a más de 15.000 trajadores. "No vamos a hacer eso de ninguna de las maneras. No tenemos intención de romper esto", ha sentenciado.

El objetivo de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es "avanzar en la escolarización, fomentarla", ha apuntado la consejera, objetivo que, a su juicio, "la única manera" de alcanzarlo en la comunidad andaluza es "aumentando las bonificaciones y la gratuidad" en la etapa de 0 a 3 años. En este punto, Patricia del Pozo ha recordado que en Andalucía el 53% de los niños de 0 a 3 años están bonificados al cien por cien. El resto tiene algún tipo de bonificación, y son "muy pocas" las familias que disfrutan de ninguna, lo que se debe a su nivel de renta.

Este curso de hecho, hay 3.000 alumnos más en 0 a 3 años con bonificaciones del cien por cien; y alrededor de otros 3.000, con algún tipo de exención. Desde 2019 al momento presente, la Junta ha incrementado en 67 millones el presupuesto para este programa de gratuidad, que alcanza una cifra global de 259 millones. "Si pudiéramos disponer de esos 125 millones, en un corto periodo de tiempo llenaríamos las plazas que nos sobran e incluso podríamos aumentarlas", ha defendido.

En cuanto a la escolarización de cara al próximo curso, la consejera de Desarrollo Educativo ha asegurado que "desgraciadamente" la tendencia seguirá en descenso, como así se viene observando en los últimos cinco años. De hecho, este curso, "por primera vez", Andalucía tienen 3.500 alumnos menos en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los datos de escolarización para 2024/2025 son aún "muy iniciales" pero serán "similares" al actual curso, donde la "bajísima natalidad" está detrás de la pérdida de alumnado.