Andalucía extenderá los test rápidos a la ayuda a domicilio tras realizarlos en el "100%" de residencias

La Junta apuesta por que "el máximo de población vaya protegida" con mascarillas y que se dispensen en farmacias

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado este jueves que dicho departamento ha realizado ya test rápidos de diagnóstico del coronavirus Covid-19 "al 100%" de las residencias de mayores de la comunidad autónoma y al "100%" de sus cuidadores, y ha avanzado que "a partir de mañana o pasado" se empezarán a realizar entre las trabajadoras de las empresas que prestan servicio de ayuda a domicilio.

Así lo ha dado a conocer en una nueva comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento en la que ha detallado que, desde el pasado viernes día 10, se han realizado por parte de la Consejería un total de 52.377 test en residencias, de los que 923 han dado resultado positivo en coronavirus entre los usuarios, y 174 dentro del personal sociosanitario.

También ha detallado que se ha realizado un total de 23.725 seguimientos "proactivos" a los 1.046 centros de mayores o residencias que hay en Andalucía, y, como resultado, se ha comprobado que 38.004 residentes no presentan síntomas ni están en aislamiento, mientras que 1.865 residentes están "en aislamiento preventivo y sin síntomas" y hay 1.675 casos confirmados.

Según ha precisado, en otros centros sociosanitarios se han contabilizado hasta ahora 202 casos confirmados, y se han registrado 300 muertes en residencias de mayores y 16 en centros sociosanitarios diferentes en Andalucía.

Ha concretado que el índice de fallecidos por coronavirus en las residencias andaluzas es de "tres casos por cada 100.000 habitantes", y Andalucía concentra el 2,71% del total de muertes por esta enfermedad en residencias de mayores registradas en el conjunto de España.

El consejero ha precisado que los test realizados desde el viernes se suman a los que ya se venían llevando a cabo a través de PCR en residencias y entre el personal sociosanitario, y ha explicado que ya se ha empezado a realizar test rápidos en residencias de personas con discapacidad y con adicciones, en el marco de la apuesta de la Junta por que los test se extiendan "a la mayor rapidez al 100% de la población".

De igual modo, Aguirre ha recordado los últimos datos de la incidencia de la pandemia en Andalucía --con 10.807 casos confirmados en el acumulado de la crisis, el 5,9% del total de España, y 912 fallecimientos contabilizados--, y ha destacado que, actualmente, el índice de casos acumulados por 100.000 habitantes en la comunidad es de 45,6, mientras que la media nacional está en 154,3, así como que Andalucía presenta una tasa de mortalidad por el coronavirus del 8,4%, inferior al 10,5% de la media de España, según ha puesto de relieve.

MASCARILLAS Y DEMÁS MATERIAL SANITARIO

Sobre las residencias de mayores y demás centros sociosanitarios también ha precisado que, hasta el pasado 14 de abril, por parte de la Consejería se han repartido en estas instalaciones un total de 729.950 mascarillas y 166.700 guantes.

En total, según ha concretado, desde que se inició la pandemia la Junta ha adquirido un total de 9.232.000 mascarillas, mientras que la empresa Inditex ha aportado 1.945.000, y del Ministerio de Sanidad han llegado 1.779.000 a la comunidad.

Ha explicado que, actualmente, la sanidad andaluza cuenta con "seis millones de mascarillas", si bien gasta a diario "más de un millón", y ha defendido la "importancia" que tiene para la Junta que "todas las farmacias puedan dispensar mascarillas", porque "nos interesa que el máximo de población vaya protegida" con ellas.

Ha valorado el "esfuerzo" de la Consejería para que pequeñas y medianas empresas andaluzas abastezcan a la sanidad regional de batas y mascarillas, y ha celebrado que la comunidad es así "autodependiente" para el suministro de dicho material.

REUNIÓN DE LA SECTORIAL DE SANIDAD

Por otro lado, el consejero ha explicado que este jueves se ha celebrado una nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Sanidad, en la que "se ha dispuesto la reincorporación" de liberados sindicales, de los que "voluntariamente" ya se han incorporado 13 y "hay más solicitudes esperando la autorización de la Dirección General de Personal para el momento en el que se le requiera", según ha informado Aguirre, que ha agradecido el "compromiso" de los sindicatos mayoritarios de la Mesa Sectorial.

Además, ha explicado que la resolución acordada este jueves en dicho órgano también regula la incorporación del personal voluntario y la contratación de estudiantes de último año de Grado de Medicina y Enfermería, entre otros, y ha precisado que ya está "todo articulado" para llevarlo a cabo, si bien ha comentado que "esperemos no tener que desarrollar todas estas contrataciones, porque la evolución de la pandemia va decreciendo paulatinamente" desde hace aproximadamente 15 días.

Por otro lado, ha revelado que, a fecha del pasado 12 abril, se han realizado un total de 10.260 test de PCR al personal sanitario de los centros del Servicio Andaluz de Salud --2.750 a hombres y 7.510 a mujeres--, de los que 2.078 han sido casos confirmados de Covid.

No obstante, ha concretado que hay 2.249 profesionales sanitarios positivos en el Covid-19 --casos confirmados-, que representan el 1,7% del total de profesionales de la sanidad andaluza.

También ha explicado que, hasta este jueves, un total de 2.647 profesionales sanitarios "han estado de baja o en aislamiento" durante 14 días por el coronavirus, para "evitar contagios", y ha destacado que, desde el 18 de marzo, se ha contratado a 4.038 profesionales para "hacer frente al incremento asistencial" en la sanidad andaluza

PSOE-A INSTA A LA JUNTA A REBAJAR SU "PREPOTENCIA"

En el turno de los grupos, el portavoz adjunto del PSOE-A Manuel Jiménez Barrios ha reprochado el argumento de que "todo lo malo viene del Gobierno central y lo bueno de aquí", y ha instado a la Junta a rebajar su "prepotencia" al analizar la gestión de esta crisis y llamar al PSOE-A, principal partido de la oposición, antes de tomar decisiones en la lucha contra el coronavirus.

"No ha habido ningún 'respirador andaluz' puesto y lo han presentado 32 veces", ha reprochado, junto a la "descoordinación" en las residencias de mayores, toda vez que ha saludado que hayan pasado de "dar cogotes a la sanidad" a considerarla ahora "prioritaria".

En nombre de Adelante Andalucía, su parlamentaria Maribel Mora ha señalado la "injusta" situación que viven los niños por el confinamiento y ha pedido que puedan salir con un progenitor un determinado tiempo. En cuanto al conteo de los casos positivos, ha indicado que en mitad del estudio no tiene sentido cambiar el criterio y ha advertido de que "no se llegará a conclusiones" si no hay test para todos.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha valorado que la Junta incluya entre los casos positivos a los asintomáticos y ha señalado que los profesionales sanitarios destacan entre los más afectados a nivel nacional ya sea por estar "peor protegidos o por ser de los más implicados".

El diputado del PP-A Pablo Venzal ha afirmado que "esta guerra no la podemos ganar" teniendo en cuenta el número de fallecidos, pero ha llamado a acabar cuanto antes con esta situación. Tras señalar el importante desembolso de la Junta para conseguir materiales de protección, ha criticado que al Gobierno "se le llene el pecho" diciendo lo que ha mandado a las comunidades siendo una parte menor.

Por último, el portavoz de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, tras criticar la falta de financiación, de personal de refuerzo y de material que el Gobierno central prometió, ha subrayado que "Andalucía está saliendo adelante", y ha enumerado algunas de las medidas puestas en marcha por la Junta para enfrentar la crisis, toda vez que ha llamado al resto de grupos a ser leales y no entrar "en una guerra política" con este asunto.