Andalucía esperará al miércoles para decidir si ajusta el estado de alarma

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este lunes que su Gobierno mantendrá en los próximos días un "estrecho control" de la evolución de la pandemia de la covid-19 y que será el miércoles, con los datos de la semana, cuando se tomen decisiones sobre si hay ajustes en el estado de alarma.

Moreno, que ha avanzado esta posición durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras participar en la Conferencia de Presidentes, ha añadido que su Ejecutivo será "ágil, pero no impulsivo" a la hora de tomar estas decisiones, que tienen que ser "certeras y serenas", y ha asegurado que no se descarta nada en función de la evolución de la pandemia en las próximas 48 horas.

El Gobierno aprobó ayer el estado de alarma en toda España con restricciones de la movilidad de 23.00 horas a 6.00 horas, aunque las comunidades podrán moverse una hora antes o una hora después de ambas franjas, y también podrán decidir si limitan los movimientos en los distintos ámbitos dentro de su territorio.

Moreno ha garantizado que las decisiones que adopte la Junta estarán guiadas por el "rigor del comité científico-técnico, por evitar la enfermedad y la muerte y por mantener un equilibrio para no dañar aún más la economía", y ha explicado que se trata de resoluciones de un "fuerte impacto económico y social" y de "mucho calado" y no las puedan refrendar antes del miércoles al "no disponer de datos suficientes" que lo avalen.

También ha avanzado que hablará con las regiones de Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia para intentar coordinar las decisiones sobre la movilidad entre territorios, ya que son comunidades limítrofes con Andalucía con el objetivo de que las medidas vayan en la misma dirección.

Asimismo, ha pedido al Gobierno que se prolonguen los ERTE hasta el 9 de mayo, sobre todo en sectores como la hostelería, el ocio, la cultura y el turismo que están "con el agua al cuello por la pandemia", y ha avanzado que la Junta escuchará las propuestas de estas actividades.

El presidente andaluz ha reiterado que no se descarta nada y "todo es planteable", pero ha insistido en que la Junta evalúa la situación cada semana y lo hizo el pasado jueves, con la adopción de medidas restrictivas en las capitales de Sevilla, Jaén y Córdoba, y por eso, necesita esperar hasta este miércoles para poder tomar una decisión "más certera" y evitar errar con iniciativas "precipitadas o caprichosas".

Ha admitido que la situación de la pandemia es "grave y no caben paliativos", por lo que ha apelado a la ciudadanía para que limite la movilidad lo máximo posible y ha destacado que el comportamiento personal es "fundamental" para atajar los contagios.

