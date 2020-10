Andalucía.-El Hospital Macarena consolida un plan integral para eliminar la Hepatitis C en su área sanitaria

La Unidad de Hepatología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla celebra este jueves, Día Mundial contra la Hepatitis C, "trabajando activamente en la erradicación de esta enfermedad infecciosa" que provoca la inflamación del hígado. Para ello, lleva un año ejecutando un plan integral dentro del Área Sanitaria Virgen Macarena, en el que la formación asistencial y la localización de personas enfermas son elementos esenciales.

En la actualidad, desde que se autorizó en España la aplicación de fármacosantivirales, el centro sanitario ha tratado más de 1.000 pacientes afectados por la Hepatitis C. Esta estrategia integral se centra en armonizar y mejorar la actuación entre Atención Primaria y Hospitalaria, a través de la formación de los profesionales en contacto con los afectados, la accesibilidad de métodos de diagnóstico rápidos, y la simplificación del proceso de derivación desde los centros de salud al hospital, detalla en un comunicado.

En cuanto a la formación, a través del citado plan se desarrollan sesiones formativas que informan a los profesionales sanitarios de los cambios en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, poniéndose especial interés en la formación de los doctores que completan su formación de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

A través de este plan integral también se ha potenciado la búsqueda activa depacientes diagnosticados de Hepatitis C que no han sido derivados de sus centros de salud y no han realizado tratamiento. En la actualidad, se han evaluado en las consultas de la Unidad de Hepatología más de 500 pacientes con serologías que han dado positivo.

En este sentido, uno de los aspectos fundamentales de este programa es la búsqueda de la infección en poblaciones con mayor dificultad de acceso al sistema sanitario en las que la prevalencia de la infección es mayor, con la realización de actuaciones en centros de tratamiento de adicciones así como en albergues municipales.

El tratamiento de la Hepatitis C a tiempo, además de efectivo, su tasa de curación está en torno al 100 por cien de los casos, es corto, ya que no dura más de dos o tres meses, y no suele conllevar efectos secundarios. Esta patología puede provocar cirrosis hepática, una lesión grave e irreversible y la principal causa de trasplante hepático.