Andalucía critica "no negociar" el nuevo sistema de acceso a la función docente: "Va a ser un lío importante"

El consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, ha criticado que el Gobierno "no haya negociado" con las comunidades autónomas el nuevo sistema de acceso a la función pública docente para los años 2022, 2023 y 2024, toda vez que ha destacado que Andalucía había ya trazado un plan "para la eliminación de los interinos para el año 2020-2024 de forma natural" y "ahora tenemos que adaptarnos", con "tres opciones para la misma oposición", lo que "va a ser un lío importante".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Cardenete ha señalado que "de nuevo el Gobierno dice que tenemos cogobernanza y realmente es él el que decide", para explicar que Andalucía había ya trazado un plan "para la eliminación de los interinos para el año 2020-2024 de forma natural", pero "se pone en marcha el famoso decreto Iceta y tenemos que adaptarnos".

"En principio lo que se traslada es que vamos a tener dos perfiles de interinos. Por un lado tenemos los que han estado desde antes de enero de 2016, con lo cual para ellos es un concurso de mérito, con lo cual se pone en valor todo lo que llevan haciendo, y los que de diciembre de 2020 llevaban tres años al menos, un concurso de oposición con mérito, incluyendo su parte de interinidad".

Pues resulta que ahora el Ministerio "saca su Real Decreto, lo manda su Consejo Consultivo y le dice que tiene que tener en cuenta una tercera opción, que son las plazas que salen por renovación, básicamente jubilación, y perfiles de plazas nuevas y esas van a concurso normal y corriente", con lo cual "tenemos tres opciones para la misma oposición", lo que "va a ser un lío importante".

Pero "no solamente eso sino que no negocian con las comunidades autónomas y tenemos el caso que una comunidad como la catalana, que tiene especificidad en el tema del idioma, opositores andaluces no van a poder presentarse en Cataluña pero catalanes se van a poder presentar a nuestras plazas", ha lamentado Cardeneta, quien ha insistido en que "se ha hecho muy a espaldas de nosotros, cambiando baremos, cambiando número de opciones para los exámenes y no se ha consultado con quien realmente al final ejecutamos estos".

En cualquier caso, "lo tenemos todo preparado y lo estamos organizando", ha resaltado, pero "ha generado un ruido enorme, sobre todo lo que más me preocupa es esa movilidad de opositores fuera de nuestra comunidad".

Sobre la posibilidad de pasar curso con suspenso en ESO y Bachillerato, ha señalado que la Lomloe está marcando unas directrices con las cuales "no estamos de acuerdo", porque "yo creo en la excelencia, la Consejería cree la excelencia y Javier Imbroda creía en la excelencia y en el esfuerzo" y "eso es incompatible con las directrices que nos marca la nueva ley orgánica".

"El margen que tenemos nosotros es impedir que nadie pueda pasar de una forma normal si al menos no tiene el 60% de las asignaturas troncales y el 50% de las obligatorias para poder pasar de curso", ha apuntado el consejero, quien ha incidido en que la normativa les permite un cierto margen de mismo que "vamos a implementar" y que "por debajo de eso no será admisible que una persona pase de curso o tenga el título".

De hecho, "dentro del margen que tenemos las CCAA ese 40% de libertad para poder adaptar el currículo, una de las cosas que ya estaba organizada por Javier Imbroda era introducir más lengua, más inglés, más matemáticas, filosofía y una historia de España con sentido", ha manifestado, para precisar que "se trata de horas de docencia".

"No podemos permitir más que los alumnos lleguen a los exámenes y no sean capaz de expresarse, es fundamental más inglés y necesitamos más matemáticas", porque "estudiar y el aprender utilizando matemática ordena y estructura la cabeza, igual que la filosofía", ha destacado Cardenete, que ha subrayado que Andalucía "tiene capacidad" de introducir esta asignatura en la ESO, aunque ha precisado que "no dará tiempo para el curso que viene".

Esa es "otra de nuestras quejas con el Ministerio, el retraso, y eso también está relacionado con los libros de texto, que no da tiempo a poderlos actualizar", ha manifestado Cardenete, para añadir que eso ocurrió "ya en la Lomce".

Sobre la eliminación de unidades escolares públicas, Cardenete ha explicado que "la baja natalidad de España y también andaluza es un problema que lo tendremos en el medio plazo", al tiempo que ha añadido que concretamente en Andalucía para el año que viene "tenemos 18.000 alumnos menos que van a entrar en Infantil", lo que "implica que esos recurso los tenemos que desviar hacia otros niveles".

No obstante, el consejero ha aclarado que "no desaparecen las unidades sino que se desactivan", y ha subrayado, en relación a las ratios, que en Andalucía "tenemos ahora mismo 19 en Infantil y Primaria y 20 en Secundaria", un cifra "más que razonable". "Hay países como Reino Unido Francia que del cinco puntos más que nosotros", ha señalado, y ha añadido que "aprovechamos que hay una bajada de alumnos para seguir bajando las ratios".