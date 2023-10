Andalucía admite que recurre a la sanidad privada para solventar problemas de capacidad

La consejera andaluza de Salud, Catalina García, ha confirmado este martes que la Junta ha recurrido a un nuevo modelo de concierto en sanidad con el sector privado para solventar los problemas de capacidad del sistema público, pero ha negado que esto vaya en detrimento del modelo sanitario público.

"Por mucho que hemos aumentado la capacidad del sistema en cuatro años y medio con más centros, unidades y profesionales no llegamos", ha afirmado la consejera, quien lo ha achacado a que la población envejece y a un déficit de profesionales por las jubilaciones, un problema que el Ministerio no resuelve con mil plazas MIR de una oferta extraordinaria que ha pedido la Junta.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera ha afirmado que con datos objetivos "no se puede decir que Andalucía vaya camino de privatizar su sanidad", ya que no ha dejado de aumentar el presupuesto cada año, las infraestructuras y los profesionales, aunque ha insistido en que hay un déficit de médicos porque no se cubren todos los que se jubilan.

La responsable andaluza de Salud ha entendido el malestar de la población con el funcionamiento de la sanidad, pero ha indicado que la Consejería ya está poniendo en marcha medidas para reducir las listas de espera en los hospitales y, en este sentido, ha avanzado que pronto se publicarán tras más de un año de retraso por problemas técnicos.

También los grandes hospitales públicos han puesto en marcha autoconciertos y ya están trabajando por las tardes y festivos para poder reducir la listas de espera; además están estudiando medidas específicas para "garantizar la accesibilidad" en la atención primaria, donde las citas se alargan unas dos semanas.

Dentro de este plan de choque la Consejería ha optado por un nuevo modelo de conciertos con la sanidad privada y se pasará a un acuerdo marco con empresas, que está dentro de la ley de contratos del sector público, porque permite mayor agilidad, mejores precios y centralizar, según la consejera, que ha confiado en que se obtendrán mejores resultados.

Ha explicado que se trata de un acuerdo con un grupo de empresas privadas para cuatro años, a las que se les concede un plazo de treinta días para que se presenten a la licitación, de la que ya conocen los precios y en la que se valora sobre todo la calidad asistencial, y una vez que están dentro del acuerdo marco están preparadas para cuando el SAS empiece a licitar los conciertos de servicios sanitarios.

En esa fase se abre un plazo de unas dos semanas para que se presenten a la licitación las empresas incluidas en dicho acuerdo marco que quieran concurrir a la licitación de determinados servicios sanitarios.

Este acuerdo marco que el SAS ha sacado a licitación para la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para procedimientos quirúrgicos para cuatro años supone 533 millones y para pruebas diagnósticas asciende a 201 millones.

El porcentaje de gasto de sanidad destinado a conciertos en la privada ha rondado el cuatro por ciento desde 2017 y con la llegada al poder del PP en 2019 se mantuvo en esos niveles, salvo en 2022 que alcanzó el cinco por ciento, ha expuesto la consejera.

García también se ha referido al retraso en la actualización de la bolsa de trabajo del SAS y ha señalado que se trabaja para cambiar el sistema para que se actualice cada cuatro meses en vez de cada año, aunque actualmente lleva cerrada sin actualizar varias años.

Por ello, ha pedido disculpas a los afectados y ha informado de que en 2024 se actualizará la bolsa del SAS cada cuatro meses en las categorías más importantes.EFE

