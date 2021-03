Andalucía.- Las unidades de Raquis y Hombro de Valme atienden a 200 pacientes de alta complejidad durante la pandemia

Las unidades multidisciplinares de Raquis y Hombro del hospital sevillano de Valme han atendido desde el principio de la pandemia a unos 200 pacientes de alto grado de complejidad y creciente prevalencia, como son los procesos músculoesqueléticos, según la Consejería de Salud.

A lo largo de casi un año de pandemia, así, los especialistas de estas unidades han atendido a 200 pacientes con este perfil clínico mediante consultas presenciales y telemáticas, promovidas ante el nuevo contexto.

De este modo, los usuarios han continuado disponiendo de una puerta de entrada única al sistema sanitaria para su complejo proceso de salud, evitando desplazamientos, el paso por varias especialidades médicas y duplicidades de pruebas diagnósticas. Un abordaje de alta resolución especialmente importante en un área geográfica tan extensa y dispersa como el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla y el marco Covid.

Esta organización se enmarca dentro de las líneas de actuación recomendadas en el Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas (PAERME), donde se recoge como líneas prioritarias el garantizar el acceso preferente de las enfermedades musculoesqueléticas de mayor complejidad y con mayor impacto potencial en la calidad de vida de los pacientes; así como incorporar circuitos de derivación ágiles para pacientes con patología musculoesquelética de alta complejidad para mejorar la eficiencia y efectividad en estos procesos.

El abordaje multidisciplinar de estos pacientes complejos se realiza por un facultativo de cada una de las tres especialidades implicadas en el mismo día de consulta, consiguiéndose un diagnóstico definitivo y una decisión del mejor tratamiento indicado para cada paciente. Al respecto, el jefe de servicio de Medicina Física y Rehabilitación, José Antonio Expósito, destaca que "es una actuación innovadora donde la atención está centrada en el paciente, consiguiéndose incrementar la satisfacción de los pacientes junto a unos mejores resultados en salud sobre patologías complejas y de complicado abordaje".

Ambas unidades multidisciplinares disponen de una consulta específica desde la cual se valora la historia clínica del paciente, las exploraciones necesarias para diagnósticos ágiles y la interpretación de las pruebas complementarias realizadas para decidir el mejor abordaje en cada paciente; ya sea una decisión quirúrgica, un procedimiento intervencionista ecoguiado o procedimientos de rehabilitación. Ello sumado a un informe clínico al paciente para favorecer la continuidad asistencial con su médico de atención primaria.

El jefe de servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario de Valme, Jorge Angulo, subraya la eficiencia de esta sistemática de trabajo coordinado entre varias disciplinas médicas: "abordamos pacientes de elevada complejidad; bien sea por ser pacientes ya intervenidos quirúrgicamente que no evolucionan favorablemente, o bien por ser pacientes en los que el abordaje quirúrgico no está indicado por presentar contraindicaciones, o porque la cirugía no les puede aportar ningún valor añadido. De este modo, evitamos cirugías y tiempos de espera innecesarios".

Del mismo modo, Jorge Angulo pone de relieve más ventajas del funcionamiento de ambas unidades multidisciplinares: "la creación de estos dispositivos asistenciales ha permitido reducir los reingresos de estos pacientes, con mejoría en su funcionalidad y la calidad de vida, una articulación más eficiente de los recursos asistenciales junto a la unificación de los criterios de derivación entre especialistas". En consecuencia, y como resultado de los óptimos resultados en salud, estos especialistas no descartan la próxima creación de nuevas unidades multidisciplinares dirigidas al abordaje de otras patologías.