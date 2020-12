Andalucía.- El Hospital Clínico autorizará a una sola persona para visitar o acompañar a cada paciente

Este sistema de control de accesos no se llevará a cabo con pacienes en áreas de aislamiento COVID-19, donde no se permiten las visitas

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, a través de la dirección gerencia y la subdirección de evaluación, ha puesto en marcha un nuevo plan consensuado para la regulación del tránsito de personas que acuden a visitar a los pacientes hospitalizados, así como para aquellas que ejercen de acompañante habitual.

En este sentido, el centro sanitario inicia la próxima semana un nuevo sistema para que pueda acceder una sola persona por cada paciente, con todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias relacionadas con la situación de pandemia por la COVID-19 actual.

A través de este nuevo sistema se ha establecido que todas las personas que acudan al hospital para visitar o acompañar a pacientes que se encuentren hospitalizados porten una tarjeta identificativa con colores diferenciados, según el área a la que deseen acceder.

De este modo, y para controlar los accesos, cada acompañante de paciente deberá firmar un consentimiento informado a través del cual se compromete a cumplir todas las medidas establecidas, además de tener que rellenar un formulario de cribado clínico epidemiológico, en el que tiene que responder a ciertas preguntas relacionadas con si ha padecido síntomas compatibles con COVID, o si ha tenido contacto con alguna persona positiva, entre otros.

En este sentido, y cuando el paciente se traslade a cualquiera de las áreas de Hospitalización No Covid, el enfermo será valorado como vulnerable (frágil) o no vulnerable, a través de la escala consensuada de Barthel.

En relación con la clasificación que obtenga el enfermo a su ingreso en planta, la persona que desee acompañarle --que será una como máximo-- recibirá una tarjeta verde, que le autorizará a poder quedarse en el hospital durante 24 horas si se trata de un paciente vulnerable. Por contra, el acompañante recibirá una tarjeta de color naranja, en la que sólo podrá acceder al hospital en horario de mañana y tarde, en concreto de 10.0 0a 21.00 horas si el paciente es clasificado como no vulnerable.

Cabe destacar que si la situación clínica del enfermo cambia el acompañante puede modificar su tarjeta previa valoración del personal de Enfermería de planta, que es el que se encargará de llevar el control de accesos a las habitaciones.

En el caso de las áreas de Medicina Intensiva (UMI), o Cuidados Críticos Quirúrgicos (RECU), los familiares o acompañantes sólo podrán visitar a los pacientes en los horarios establecidos, y sus tarjetas serán de color morada y azul, respectivamente.

Por otro lado, han precisado que este sistema de control de accesos a través de tarjetas con colores y franjas horarias está consensuado y coordinado con los profesionales (personal de seguridad, celadores y administrativos) que se encuentran vigilando las distintas entradas al hospital, reforzando así la seguridad de todas los profesionales y los usuarios que entran al centro diariamente.

El uso de las tarjetas identificativas vinculadas a los formularios de consentimiento informado y cribado epidemiológico son reutilizables, lavables y se desinfectarán con cada cambio de usuario.

Este sistema de control de accesos no se llevará a cabo para los pacientes que se encuentran en áreas de aislamiento COVID-19, donde no se permiten las visitas, salvo en situaciones muy determinadas y específicas. Y tampoco para aquellos que se encuentran en el servicio de Urgencias, donde los pacientes no se encuentran ingresados más de 24-48 horas.

El director gerente del Hospital Virgen de la Victoria, José Antonio Ortega Domínguez, ha señalado que "se trata de un sistema sin precedentes en el hospital que redunda en el beneficio de todos los usuarios y los profesionales, en cuanto al contexto de seguridad que debemos garantizar en una situación de pandemia por COVID-19 como en la que nos encontramos en estos momentos".

Por este motivo, ha expresado su agradecimiento por la "colaboración, la responsabilidad y la comprensión de todas las personas que acuden a nuestros centros para visitar o acompañar a sus seres queridos".