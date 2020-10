Andalucía.- Cardiólogos del Hospital Reina Sofía reciben dos becas de investigación y el premio a la mejor publicación

El servicio de Cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha recibido el premio a la mejor publicación científica en el último congreso andaluz, mientras que dos proyectos liderados por cardiólogos del hospital cordobés han recibido sendas becas de investigación.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, concretamente, el servicio de Cardiología, dirigido por el doctor Manuel Pan, ha recibido el premio al Mejor Artículo Científico publicado en el año 2019, por el trabajo del cardiólogo Martín Ruiz titulado 'Myocardial deformation and acute cellular rejection after heart transplantation: Impact of intervendor variability in diagnostic effectiveness'.

El estudio se enmarca en una línea de investigación de la Unidad de Ecocardiografía del hospital sobre el diagnóstico no invasivo por medio de técnicas ecocardiográficas avanzadas del rechazo en receptores de trasplante cardiaco.

Por otro lado, dos proyectos liderados por cardiólogos del hospital han recibido sendas Becas de Investigación. En uno de ellos se busca mejorar la estrategia diagnóstica de causas cardiológicas tratables en pacientes que han sufrido un ictus cerebral. Este proyecto se realizará en el Reina Sofía con la colaboración del servicio de Neurología bajo la dirección de investigación de la residente de Cardiología Lucía Carnero.

En el otro proyecto becado se investigarán las características y manejo terapéutico de los pacientes con fibrilación auricular y diversos tipos de cáncer activo, una situación clínica de alto riesgo trombótico y hemorrágico. Este trabajo se realizará bajo la responsabilidad del doctor Martín Ruiz y participarán cinco hospitales andaluces.

Además de estos tres reconocimientos, los cardiólogos cordobeses han destacado en el encuentro con una gran presencia científica. Así, de las 148 comunicaciones presentadas en el congreso, 20 cuentan con autoría de los especialistas del Hospital Reina Sofía, dos de las cuales han sido seleccionadas entre las ocho mejores.

Estas dos comunicaciones se centran, por un lado, en la utilidad del cierre percutáneo del foramen oval permeable en pacientes con ictus cerebral --un trabajo de la EIR de Cardiología Lucía Carnero-- y, el segundo, del doctor Martín Ruiz, recoge los resultados del seguimiento de los pacientes de 75 años o más del Registro Cardiopatía Isquémica Crónica en Córdoba (Ciccor) que investiga desde hace 20 años el pronóstico a largo plazo de esta patología.