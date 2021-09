Anabel Pantoja ultima los preparativos de su boda en La Graciosa y nos cuenta cómo se encuentra

MADRID, 29 (CHANCE)

A falta de tan solo tres días para su boda, Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya se encuentran en La Graciosa ultimando todos los detalles del que será su gran día. Pendientes de que todo salta a la perfección el próximo viernes, la enamorada pareja apura la cuenta atrás para su fiesta recorriendo con algunos amigos y familiares los lugares más turísticos de la isla canaria, de quienes se han convertido en los mejores embajadores.

Muy unidos y sin rastro de nerviosismo por el momento - ya que la pareja se casó el pasado 17 de septiembre en la intimidad aunque será ahora cuando lo celebren con sus seres queridos - Anabel y Omar ya disfrutan del ambiente tranquilo y del clima de La Graciosa, por cuyas calles de arena pasearon como dos vecinos más ajenos a la expectación que se ha creado por el que será el evento del año en la pequeña isla.

Volcados en promocionar el paraje, la colaboradora y el surfero, con looks cómodos y de lo más sonrientes, visitaron el famoso Museo Chinijo - un coqueto espacio para conocer mejor la historia y la vida de esta isla tan diferente como mágica - y dejaron un mensaje de lo más especial en el libro de visitas.

Feliz, Anabel nos ha contado cómo está a falta de tres días para su gran boda. "Me vine ayer para preparar las cosas. Estoy bien, un poco nerviosa. Ultimando las cosas y con mil cosas en la cabeza", ha confesado, admitiendo que está "cansada" de que se hable de las ausencias y dejando claro que "van a venir los que puedan". "Los que no puedan venir no pasa nada, hay más celebraciones y ya está, yo ya estoy cansada", ha señalado, confirmando que Kiko e Isa estarán presentes en su enlace: "Claro, ellos vienen pero llegarán escalonadamente".

Desvelando que su boda 'oficial' fue algo "muy cortito, familiar, que compartimos después con amigos en Gran Canaria", la sobrina de Isabel Pantoja desvela que ahora "tengo muchas ganas de la celebración, aunque estamos muy asustados con el tiempo".