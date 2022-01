Anabel Pantoja rompe su silencio y se pronuncia sobre el estado crítico de su tía, Isabel Pantoja

La influencer, además, evita entrar en las polémicas declaraciones de Kiko Rivera asegurando que su única familia son Irene Rosales y sus hijos y, conciliadora, confiesa que quiere "muchísimo" a su primo y solo le desea el bien

MADRID, 11 (CHANCE)

Después de un inicio de año un tanto accidentado por el fuerte dolor de cuello que la obligó a pasar por el hospital y llevar un collarín durante varios días, Anabel Pantoja ha retomado sus compromisos profesionales y su intensa vida personal y lo ha hecho con más ganas que nunca.

Así, después de asistir al fiestón que Madame de Rosa organizó con motivo de su 40 cumpleaños y de tener varias reuniones de trabajo - se avecinan nuevos proyectos para los próximos meses - la sobrina de Isabel Pantoja ha aprovechado su breve paso por Madrid para reencontrarse con Belén Esteban y disfrutar de una noche de lo más divertida antes de regresar a Las Palmas, donde lleva una vida tranquila completamente alejada del foco mediático.

Mucho más habladora que de costumbre, Anabel nos ha atendido amablemente y, preocupada por las informaciones sobre el delicado y grave estado de salud de su tía - un tema en el que prefiere no profundizar - sí ha comentado las últimas declaraciones de su primo Kiko Rivera dejando claro que su única familia son su mujer, Irene Rosales, y sus hijos (dejando al margen a su madre, a su hermana Isa y, como no, a la propia Anabel, con la que no tiene relación desde la boda de la influencer con Omar Sánchez el pasado mes de octubre).

- CHANCE: ¿Qué tal? Feliz Año. Cuánto tiempo sin verte.

- ANABEL: Muy bien. Estupendamente

- CH: Allí en Canarias, desconectada. Y, ¿echas un poco de menos la familia de por aquí?

- ANABEL: Hombre, se echa. Pero tu sabes, he estado antes de las navidades y la verdad que muy bien

- CH: ¿Qué propósito tienes en este 2022? te has alejado ahora de la tele

- ANABEL: Bajar unos kilitos y estamos estupendos. Y nada, tener salud, lo más importante

- CH: ¡Menudo regalazo para Omar! ¡Qué moto! Han venido ricos los reyes, ¿no?

- ANABEL: Si, bueno, tenía esa ilusión y claro. Pero vamos, que no* lo importante es eso, lo que te he dicho que esté bien y que tengamos salud

- CH: ¿La maternidad este año te gustaría?

- ANABEL: No, no. Yo no, mi vida. No me preguntes eso que tiene que venir cuando venga. ¿vale?

- CH: Ya sabes que ahora el panorama está muy revuelto. tú no me contestes, yo te pregunto. Parece ser que tu tía, preocupa el estado de salud de tu tía, Isabel Pantoja

- ANABEL: No te puedo contestar porque no se nada, mi vida

- CH: Un estado muy alarmante, que se ha avisado a los hijos, a ti

- ANABEL: Nada, cariño, nada. No tengo ni idea

- CH: ¿Tú estás bien?

- ANABEL: Yo estoy bien

- CH: ¿Y apoyándola a ella en todo momento?

- ANABEL: Siempre, hasta el final

- CH: ¿Sigues hablando con ella? Habéis felicitado las fiestas, imagino

- ANABEL: Hombre, claro, si, si

- CH: ¿Hablas continuamente mucho con ella?

- ANABEL: La verdad que no te lo voy a contar, cariño. Porque es tan absurdo decirte 'he hablado dos veces' 'he hablado una vez'. ¿A la gente qué más le dará lo que yo hable?

- CH: ¿Completamente falso que esté tan delicada de salud?

- ANABEL: No sé nada, mi vida, no te voy a hablar, ¿vale?

- CH: Decían que no se podía ni quedar hasta sola

- ANABEL: No te voy a contestar, ¿vale?

- CH: Lo último. Kiko Rivera ha vuelto a mandar un dardo muy envenenado

- ANABEL: No he visto nada, porque llevo todo el día de reuniones, de cosas de trabajo y no he visto nada. Pero que* yo lo que quiero es que toda la gente que yo quiera, esté bien

- CH: Él dice que su única familia que tiene ahora mismo es Irene rosales, sus hijos y sus amigos. La familia que uno elige, quedáis fuera tanto su madre, que no quiere reconciliación, tú e Isa P, su hermana

- ANABEL: Pues nada, hijo, ¿qué hacemos? Yo me alegro

- CH: ¿No te importa no estar en su vida? ¿Tu ya no lo intentas?

- ANABEL: No te voy a contestar. yY, de verdad, que todo el mundo esté bien, que empiece el año bien, con salud, con trabajo. Y que toda la gente que yo quiero le deseo el bien

- CH: Y a él también porque tu le quieres

- ANABEL: Claro, yo le quiero muchísimo

- CH: Con Isa también, ¿verdad, corazón?

- ANABEL: Por supuesto, a sus hijos, a los hijos que me han dado ellos que son para mi como mis sobrinos. Así que nada, feliz año. ya

