Anabel Pantoja se reúne con su madre en Sevilla y evita hablar de su relación

MADRID, 30 (CHANCE)

Mucho se ha hablado estos días de Anabel Pantoja y de la relación sentimental que mantiene con David Rodríguez, pero lo cierto es que ella todavía no se ha pronunciado al respecto. Este viernes, un equipo de Europa Press ha sido testigo de cómo la influencer se ha reunido con su madre, Mercedes, en Sevilla, pero lo cierto es que nos ha mostrado su cara más prepotente cuando le hemos preguntado por ello.

Anabel ha evitado hablar de su relación con el fisio asegurando que "no te voy a responder, mi vida" porque "no tengo ganas" y cuando le hemos preguntado si sabe cómo se encuentra su tía, Isabel Pantoja, ante su grave infección en un ojo que ha sufrido nos ha vuelto a decir: "No te voy a responder a nada".

Acompañada de su madre, Anabel se mostraba algo molesta con la prensa: "¿me dejas de grabar, por favor? Que estoy aquí en mi casa, con mi madre, por favor" y se marchaba ante las cámaras sin hacer ninguna declaración al respecto. Parece que la influencer quiere seguir en un segundo plano y va a permanecer con esta actitud ante los medios de comunicación.

A lo largo de esta semana también hemos podido ver a David, al que le preguntábamos por su relación con Anabel y por la infección de Isabel Pantoja, obteniendo un silencio rotundo al respecto. Fue su amiga, Belén Esteban, la que confirmó que entre los dos tortolitos había algo más que una amistad... pero lo cierto es que ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto todavía.