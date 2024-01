Anabel Pantoja no se olvida y lanza un mensaje tras las críticas que recibió por su actitud con la prensa

MADRID, 15 (CHANCE)

Demostrando la maravillosa relación que mantiene con su tía, Anabel Pantoja no se ha perdido el concierto que Isabel Pantoja ha ofrecido este sábado en Bilbao. Hace apenas dos semanas la tonadillera actuaba en Barcelona y la influencer se convertía en una de las inesperadas protagonistas del concierto después de enfrentarse a la prensa y mostrar su peor cara ante las cámaras a su llegada a la ciudad condal al 'atropellar' al reportero con su maleta.

Fueron numerosas las críticas con las que acabó el año la prima de Kiko Rivera, a la que muchos han reprochado que sea tan desagradable con los periodistas que le preguntan en la calle cuando es habitual que protagonice exclusivas muy bien remuneradas en las que habla sobre su vida, como la que ha concedido hace unos días en la revista 'Lecturas' enseñando al detalle su casa de Madrid.

Unas críticas que le han llegado a Anabel y tras las que ha decidido cambiar de actitud con los reporteros, como ha demostrado a su regreso a la capital tras el concierto de su tía en Bilbao. Acompañada por Alberto Dugarte y sin poder disimular su disgusto a pesar de las sonrisas forzadas que ha lucido en varios momentos, la instagrammer ha lanzado un mensaje a navegantes tras 'arrollar' a un periodista en Barcelona con su maleta: "Ten cuidado, a ver si te voy a pisar con las ruedas, que después dicen que...".

"No te voy a responder a nada ¿vale? como ya sabes. ¿Te importa? que es que voy andando, ¿vale, mi vida?" ha explicado, intentando zanjar unas preguntas a las que ha dejado claro que no piensa responder. Así, a pesar de nuestra insistencia, no ha hablado absolutamente nada ni sobre el concierto de su tía ni sobre la decisión de la tonadillera de vender Cantora para comenzar una nueva vida en Madrid. "No te voy a responder a nada. Eso lo tienes que preguntar a ella, a mí no. Se lo preguntas a ella, que es la que cantó, es la que todo. yo es que no te puedo responder" ha asegurado saturada.

"¿Podéis dejarme tranquila? Es que voy andando. Es agobiante. O sea, es increíble. Ten cuidado, mi vida" ha añadido, justificando su silencio porque "me preguntas cosas que yo no te puedo responder. Yo te entiendo, ¿pero tú me entiendes a mí?". "Yo no soy la portavoz de mi tía ¿vale?" ha zanjado.