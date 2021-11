Anabel Pantoja, al margen de los conflictos familiares, evita pronunciarse sobre la demanda de Isa a Kiko Rivera

MADRID, 24 (CHANCE)

Alejada de la televisión pero con más vida social que nunca. Así está Anabel Pantoja, que tan solo unos días después de presentar por todo lo alto su nueva colección de joyas ha regresado a Madrid para arropar a una de sus mejores amigas, la influencer Susana Bicho, en su nueva aventura empresarial, una app que dará mucho que hablar.

Muy sexy con un minivestido de cuero negro y mucho más relajada que en sus últimas apariciones públicas, la sobrina de Isabel Pantoja ejerció como nunca de influencer y coincidió en la fiesta con Rocío Flores - con la que no la vimos charlar en ningún momento - Violeta Mangriñán o Nagore Robles entre otras y, tan esquiva como de costumbre, evitó hablar de la posible demanda de Isa Pantoja a Kiko Rivera por la filtración de sus audios en televisión.

Centrada en su faceta instagrammer - "me noto muy bien aunque no me considero influencer sino un poco personaje dentro de todo esto", afirma - Anabel asegura que "ahora estoy en un momento muy bueno" en el que 'Sálvame' parece no tener cabida: "No hay descarte tampoco, pero quiero celebrar la Navidad bien y tranquila".

Encantada con su vida en Canarias y con su matrimonio con Omar Sánchez, que en esta ocasión no le ha acompañado a Madrid por estar recuperándose de una lesión, la sobrina de Isabel Pantoja parece no tener noticias de la inminente mudanza de la tonadillera a Madrid para iniciar una nueva etapa de su vida marcada por un posible resurgir profesional; "no tengo ni idea", ha asegurado cuando le hemos preguntado por la noticia, admitiendo que de ser cierta estaría feliz porque así se podrían ver más "aunque desde Canarias hay conexión con todos los lados".

Sin ningún tipo de relación con Kiko Rivera desde su boda con Omar y apoyando a Isa Pantoja en su guerra contra su hermano tras la filtración de sus audios pidiendo ayuda tras una discusión con Asraf, Anabel confiesa que tampoco tiene "ni idea" de la posible demanda de la peruana a su hermano. "Yo vengo a hablar del evento de mi amiga Susana, pero que todo el mundo esté bien y que todo el mundo se baje la app", ha zanjado la influencer, sin entrar en la guerra pública que mantienen sus primos.