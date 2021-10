Anabel Pantoja llega a La Graciosa con el rostro cansado

MADRID, 1 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha llegado por fin a La Graciosa y lo cierto es que la hemos visto completamente cansada, cosa que no nos extraña porque no queremos hacer la cuenta de todos los kilómetros que ha hecho en estos dos días tras el fallecimiento de su abuela, Doña Ana. La colaboradora de televisión llegaba de lo más triste y es que no solamente es la muerte de su abuela, sino también la fecha en la que ha ocurrido todo y también, la decisión de última hora de Kiko Rivera de no estar en su boda.

La influencer ha llegado a La Graciosa acompañada de Raquel Bollo e Isa Pantoja, además ha contado con la presencia de su marido, Omar Sánchez, que ha ido a recibirla y a mostrarle todo su apoyo en estos momentos tan dolorosos. A pesar del cansancio que trae la sobrinísima a poco menos de 24 horas, ha querido atender a todos los medios de comunicación que allí se encontraban.

"Tengo un sentimiento contrario, lo hago porque lo siento así, lo hago por mi y por ella" confesaba la colaboradora de televisión a su llegada al lugar donde va a celebrar mañana la boda con su ya marido, Omar Sánchez.

En cuanto a la decisión final de su primo, Kiko Rivera, de no asistir a la boda, Anabel lo ha dejado muy claro: "Respeto la decisión de cada uno" y con esto ha querido irse a descansar y a reencontrarse con todos los seres queridos que la estaban esperando en La Graciosa para disfrutar por fin de su boda.