Anabel Pantoja hace oídos sordos a las declaraciones de Omar Sánchez

MADRID, 26 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha regresado a Madrid después de disfrutar de un cumpleaños de ensueño con todos sus seres queridos y su pareja, David Rodríguez. La influencer, que se encuentra imparable en redes sociales, cogía un vuelo este martes para continuar con su agenda laboral.

Lejos de las cámaras y sin querer saber nada de la televisión, Anabel ha seguido protagonizando polémicas. La última con Omar Sánchez, ya que ambos cumplían años la misma semana y celebraban en Canarias su cumpleaños el mismo fin de semana... por lo que se llegó a decir que los amigos de ambos tuvieron que repartirse.

Además, el surfero le reclama ahora una cantidad económica que asciende a los 4.000 euros, un dinero que le prestó en un momento determinado para que la influencer iniciase su empresa 'Marcallao'. Omar está cansado de que Anabel hable de su chica, Marina Ruiz, y además asegura que la sobrinísima le ha vetado en muchos sitios.

La guerra está servida y Europa Press le ha preguntado por todo esto a Anabel tras regresar a la capital. Muda ante el enfado de su exmarido, la influencer hacía oídos sordos a las reveladoras declaraciones del joven en las que asegura que le está exigiendo un dinero.

En cuanto a si es cierto que hablaba con él estando con Yulen Pereira -algo que también ha dejado entrever Omar- la influencer esquiva a toda costa el tema: "No te he saludado. Me alegro de verte, guapa, aunque me hagas preguntas desagradables, pero bueno".

Con maletas, Anabel se subía en un coche sin querer hablar tampoco de la supuesta reconciliación que ha habido entre su tía, Isabel Pantoja, y su primo, Kiko Rivera. Parece que su viaje a Madrid se debe a sus proyectos profesionales y no va a hacer ninguna declaración, ante ningún medio, de los temas más polémicos de su vida.