Anabel Pantoja estalla con la pregunta de si Isabel Pantoja irá a la boda de su hija Isa: "Es una puñetera pesadilla"

MADRID, 25 (CHANCE)

Isabel Pantoja ha arrasado en su concierto este sábado en Sevilla, su reaparición en su ciudad natal 6 años después de su último concierto y, por si fuera poco especial, el arranque de la gira aniversario por sus 50 años sobre los escenarios.

Una actuación inolvidable que duró casi 4 horas y en la que contó con el apoyo incondicional de su sobrina Anabel Pantoja, único miembro de su familia -además de su hermano Agustín- que arropó a la tonadillera en su esperadísimo regreso a su tierra, donde no vimos a sus hijos.

Mientras Isa Pantoja justificó su ausencia por un fuerte resfriado que le ha tenido el fin de semana en la cama, Kiko Rivera ha revelado que su relación con su madre se rompió definitivamente en julio, minutos antes de ser sometido a un cateterismo. "Que le vayan muy bien las cosas, le deseo lo mejor pero no quiero volver a saber nada más de ella. Tenerla cerca no me hace bien" ha asegurado.

Estas durísimas declaraciones del Dj, unidas a las informaciones que aseguran que Isabel Pantoja no irá a la boda de su hija con Asraf Beno -que se celebrará el próximo 13 de octubre en Sevilla- han provocado que Anabel estalle ante las cámaras, dejando claro de muy malas maneras que no es la portavoz de su tía y no tiene nada que decir sobre el distanciamiento de la tonadillera con sus hijos.

"Ay de verdad! Que pesadilla. Es una pesadilla, es una puñetera pesadilla de verdad. A las 9 de la mañana tío, a las 9 de la mañana. Lo siento por ti, ¡qué horror!" ha exclamado harta a su llegada a Sevilla, insistiendo en que la asistencia de Pantoja al enlace de su hija "no tiene nada que ver conmigo". "Pregúntale a mi prima y pregúntale a los protagonistas, a mi no" ha insistido enfadada.