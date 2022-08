Anabel Pantoja desmiente su pelea con Yulen Pereira por 'culpa' de Omar Sánchez

MADRID, 19 (CHANCE)

Las vacaciones en Ibiza de Anabel Pantoja y Yulen Pereira (por un lado) y de Omar Sánchez y Raquel Lozano (por otro) se están convirtiendo en el culebrón del verano. Intentando evitar un momento incómodo para todos, la sobrina de Isabel Pantoja abandonaba hace unos días un conocido local de la isla en el que se encontraban su exmarido y su nueva amiga especial, y a raíz de esta 'espantá' no han dejado de salir ambas informaciones sobre ambas parejas.

Mientras tanto Anabel como Omar niegan que hayan 'copiado' el viaje al otro, se desean lo mejor mutuamente y aseguran que no tienen ningún problema en coincidir porque se llevan bien, sus parejas no parecen llevar la situación igual de bien.

Así, por un lado se especula con que Raquel estaría enfadada con su chico porque está demasiado pendiente de a dónde va y qué hace su exmujer, mientras que Yulen no se habría tomado nada bien que su chica siga teniendo contacto con su todavía marido y habría puesto el grito en el cielo al enterarse. Además, no son pocos los que dicen que entre Omar y la exgran hermana no hay feeling y que el surfero continúa enamorado de Anabel.

Comentarios a los que la influencer prefiere hacer oídos sordos. Sin la compañía de su inseparable Yulen - con quien asegura que no se ha peleado aunque se insista en que sí - hemos pillado a la sobrina de Isabel Pantoja disfrutando de un relajado almuerzo frente al mar con varios amigos y, huyendo de polémicas, confiesa que está "muy disfrutona" y que quiere "pasar de todo", insistiendo en que no ha huido de Omar y en que no ha copiado el viaje de su exmarido y Raquel: "Yo vengo todos los años por mis amigos y me ajusto a su agenda. Ibiza es un destino que le gusta a todo el mundo y agosto es el mes de las vacaciones..."

"Estoy disfrutando mucho con Yulen y estamos muy bien" nos cuenta con una sonrisa, desmintiendo que se hayan enfadado o hayan tenido alguna pelea tras su 'encuentro' con Omar, con quien parece haber pasado página por completo: "Yo estoy haciendo mi vida y él su vida. Ya aclaré que a mí nadie me ha echado, a mí nadie me persigue y yo no persigo a nadie". "Les deseo toda la felicidad" afirma cuando le preguntamos por su exmarido y Raquel, dejando claro que ella es feliz con el esgrimista y nada hay de cierto en todo lo que se ha dicho en los últimos días.