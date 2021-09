Anabel Gil arremete contra el novio de María Jesús Ruiz: "El día que a ese señor le descubran su profesión..."

MADRID, 26 (CHANCE)

Anabel Gil arremete contra el nuevo novio de María Jesús Ruiz: "Lo del novio eso es otro tema aparte que podemos llevarnos dos horas. El día que a ese señor le descubran su profesión. La que él publicita no existe. Tengo personas que se han encargado de averiguar, las empresas que él publicita en redes sociales no existen".

Con ganas de tener relación con la persona que tienen en común, le manda un mensaje a María Jesús: "Es una persona que no forma parte de mi vida, pero a ella se le olvida que siempre tendremos algo en común, hasta el día de hoy yo no he hecho nada para que lo que tenemos en común esté cerca nuestra. Mi padre no será eterno y si ella no cambia a mi padre no le dejarán ver a la persona que tienen en común, pero yo no tengo antecedentes y puedo pedir lo que me parezca".

Sobre cómo se encuentra su padre en estos momentos, confiesa: "Está en prisión, está de la operación que tuvo mejor, no está bien anímicamente, tiene otros problemas de salud más leves y la prisión de Sevilla es un poco complicada al trato para pedir llevarlo al médico. Él no ha tenido ningún permiso, es muy complicado, el abogado dice que no se ha encontrado con ningún caso así nunca" .

Cuando le preguntan por la relación que tienen ahora con él, comenta: "Por el tema de salud si estaría al lado suyo, entiendo que tiene que ser así. Si tú estás malo en casa es malo, pero en prisión es mucho peor, como no tengas a nadie fuera que mires por ti es bastante complicado. Yo en todo lo que sea salud y su bienestar estaré, pero en sus conflictos personales con la susodicha... Yo bastante tengo con los míos con la susodicha".