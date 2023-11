Anabel Alonso nos desvela cómo compagina su gira con la maternidad

MADRID, 11 (CHANCE)

Hace unos días hablábamos con Anabel Alonso tras asistir a la obra de teatro "La venganza de Don Mendo" y aseguraba que es todo un espectáculo: "Muchas risas y mucho aplauso, sí, una maravilla. O sea, esta lectura, estas cosas en las que nos lía Miguel que es como un sueño, quiero decir".

Animando al público a que disfruten de la obra, la actriz confesaba que es un sueño poder disfrutar de ese elenco: "Tú vienes aquí a ver una lectura de Don Mendo y te encuentras este reparto, es que ni soñado. Con Ernesto, Fran Perea, Fernando Guillén, Amparo Pamplona, Pastora Vega dices: Dios mío, ¿cuándo se acaba esto?".

Al final, la actriz nos explicaba que "es nuestra vocación, es nuestra vida, además de un trabajo, que lo es, es nuestro oficio pero es que esto es un disfrute" por eso disfruta cuando se dan estos encuentros tan maravillosos: "Encontrarte así con los compañeros, en un reparto imposible, que sabes que nunca podría llevarse a cabo en una función maravillosa. No se da todos los días, es un regalo".

Orgullosa y feliz de la familia que ha formado, nos confesaba que "estoy muy contenta y, sobre todo, porque es verdad que no me lo esperaba" y además, nos desvelaba que su hijo "ya va a sus clases de teatro, lo digo", dejando entrever que puede que en un futuro se dedique a la misma profesión que sus madres.

Eso sí, Anabel dejaba claro que aunque le hayan apuntado a sus clases de teatro, será él quien decida más adelante a lo que se quiere dedicar: "Sí, luego que elijan pero vamos llegando".

En cuanto a cómo se compagina una gira con la maternidad, la intérprete nos hablaba de lo positivo de las nuevas tecnologías: "Ahora hay WhatsApp, las videollamadas, que eso hace que estés. Ya no es esa distancia y esa no presencia". Además, aprovechaba para recordar lo importante que son las políticas progresistas: "Esta familia se puede formar gracias a políticas progresistas, si no, no la podría haber formado. Eso también es así".