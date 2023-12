Ana Rosa Quintana, pletórica en la fiesta de Navidad de Unicorn

MADRID, 2 (CHANCE)

Este viernes tuvo lugar la fiesta navideña de la productora Unicorn y numerosos rostros conocidos de la televisión española se dieron cita en una conocida sala de Madrid donde festejaron este año lleno de éxitos para todos sus trabajadores. Allí, pudimos hablar con Ana Rosa Quintana, que orgullosa, hablaba con los medios y hacía balance sobre estos meses.

"Ha sido un año magnífico par a Unicorn, la verdad. Estamos muy contentas y bueno, que esperamos que el año que viene sea, por lo menos, igual que este. Con muchos proyectos, además, que todavía no han salido" nos comentaba la presentadora, que daba las gracias porque este año "ha sido de recuperación y estupendo, de proyectos nuevos, que tengo mucho valor, la verdad".

Ana Rosa nos aseguraba haber recuperado la energía que siempre le ha caracterizado tras su lucha contra el cáncer: "yo tengo mucha energía, siempre la he tenido, y la verdad es que la he recuperado después de todo este proceso larguísimo".

Ahora que está de moda grabar documentales, le preguntábamos si estaría dispuesta a hacer uno sobre su vida y lo cierto es que ni se lo plantea: "No conocéis ni a mis hijos. No, yo creo que hay que diferenciar muy bien: del trabajo a la vida... y no te puedes llevar el trabajo a casa ni la vida al trabajo. Cada cosa en su sitio".

Por último, antes de comenzar la fiesta nos dejaba claro que este año no habrá ninguna polémica después de la del año pasado entre Alba Carrillo y Jorge Pérez: "Hombre, yo espero que nos divirtamos mucho y que no haya ninguna grabación... No, aquí hay libertad pero no, yo creo que todo va a ser como todos los años: maravilloso".