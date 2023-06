Ana Obregón termina la rueda de prensa emocionada e ilusionada con el éxito de su libro

MADRID, 7 (CHANCE)

Este miércoles ha tenido lugar la rueda de prensa del libro que ha escrito Ana Obregón sobre la historia de su hijo, Aless Lequio, y lo cierto es que las reacciones no han tardado en llegar. Alessandro Lequio desde 'El programa de Ana Rosa' ha ido escuchando en directo las declaraciones que ha hecho la actriz y no ha dudado en contestarla.

El colaborador de televisión ha dejado claro que no comparte la manera en la que Ana está compartiendo la historia de su hijo y tampoco los que dicen que su relato es precioso, ya que el joven vivió una terrible experiencia con el cáncer.

Tras la rueda de prensa, Ana se ha mostrado ilusionada y muy emocionada ante los medios de comunicación, asegurando que "me he sentido emocionada y querida por todos" y que "el libro es un éxito", que es lo importante.

Sin querer entretenerse ante los micrófonos, Ana explicaba que "ahora me voy con mi niña, que me está esperando" y evitaba responder a las declaraciones de Alessandro Lequio en 'El programa de Ana Rosa': "yo no quiero contestar nada corazón, estoy feliz, por una vez en mi vida siento que puedo dar todo mi amor a mi nieta y sobre todo feliz por Aless, que sepa el éxito desde arriba que ha tenido su libro".

Ana ha dejado claro que no hay una ruptura entre ella y el padre de su hijo: "¡pero por qué!, ¡qué dices, no!", pero sí que le ha contestado diciendo que: "claro que la conoce, conoce el final" tras escuchar por parte de Lequio que la historia también la conoce él también y que no es como ella lo ha contado.