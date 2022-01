Ana Obregón recuerda a Aless Lequio en la noche de Reyes

MADRID, 5 (CHANCE)

Sabemos que Ana Obregón no está pasando un buen momento y es que desde que su hijo, Aless Lequio, falleciera de cáncer el pasado 2020, la actriz no ha vuelto a ser la misma. Eso sí, ganas no le han faltado porque siempre que ha salido de casa lo ha hecho con una sonrisa en su rostro y demostrando la gran fortaleza que tiene, sobre todo después de despedir a su madre el año pasado.

Este miércoles, que en muchas casas se vivirá una de las noches más especiales por la llegada de los Reyes Magos, la actriz ha querido revelar por redes sociales cómo fue su último 6 de enero con Aless Lequio y lo cierto es que nos ha enternecido: "Creo que no voy a pedirles nada, porque ya no tengo nada que pedir para mi. Ustedes saben que cada año tenía un ritual con mi niño y les escribíamos cartas con nuestros deseos que espero recibieran".

Y es que la presentadora de televisión ha confesado que: "Hoy he encontrado la mía que les mande hace 2 años... La carta en la que les pedía que salvaran la vida a mi hijo del cáncer porque era la persona más buena, luchadora, especial, generosa y divertida del universo. Porque era la persona que más me quería y la persona que yo quería más del mundo. Ni caso me hicisteis".

Es por eso por lo que Ana Obregón se ha limitado este año a pedir salud para todos y fuerzas para poder seguir con su vida como hasta ahora: "Por eso ,Majestades, este año les pido regalar salud a todos los que hayan sido buenos. Y para mi, si es posible, que me sigan dando fuerzas para seguir perdonándome cada día la vida".