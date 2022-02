Ana Obregón reaparece y concede su entrevista más difícil

MADRID, 17 (CHANCE)

Habrá muchas fechas importantes en la vida de Ana Obregón, pero en especial hay una que no ha podido olvidar, ese fatídico 13 de mayo de 2020 cuando su hijo, Aless Lequio, fallecía tras dos años de lucha contra el cáncer. Un acontecimiento que se convertía viral en redes sociales por el cariño que ha sembrado la actriz a lo largo de su trayectoria pública y que sorprendía por lo joven que se iba del mundo terrenal el hijo de Alessandro Lequio.

La actriz ha hecho varias entrevistas para la revista ¡HOLA!, daba las Campanadas ese mismo año en TVE... pero nunca se ha sometido a una entrevista en televisión, hasta ahora. Ana se ha sentado con Bertín Osborne y se ha mostrado más sincera que nunca, contando la realidad de su vida, el dolor que tuvo y que sigue teniendo por la pérdida de su hijo... unas imágenes que nos han impactando y que nos han advertido de la entrevista tan difícil que tuvo.

En los distintos avances que hemos visto en televisión, Ana cuenta cómo le comunican que su hijo tiene cáncer: "me dicen 'tenemos que hablar contigo, tu hijo tiene un tumor, es malo y es muy agresivo'" un varapalo que supo mirar de frente hasta en el último momento de vida del joven.

La actriz se ha abierto en canal y le confesaba a su amigo Bertín lo duro que es estar sin él: "se fue y yo me fui con él, Bertín, ahí dejé de ser fuerte, no entiendo con lo fuerte que fui, cómo ahora no lo soy" y añadía: "yo me perdono la vida todos los días".

Una entrevista que promete ser de lo más emocionante y en la que Ana vuelve a homenajear a Aless: "mi hijo me ha dado la lección a mi de vida, y sigue dándomela". Si hay un momento en el que vemos el dolor de la actriz es cuando Bertín le pregunta qué le pide ahora a la vida y ella responde: "le pido volver a nacer, volver a una vida sin él, que todavía no lo he conseguido".

De esta manera, Telecinco estrenará próximamente la entrevista que Bertín Osborne le ha hecho a Ana Obregón para 'Mi casa es la tuya'. Un espacio donde también hemos visto a Luis Rollán, Boris Izaguirre y Susana Uribarri, amigos de la actriz, que no la han dejado ni un solo momento sola y que están al pie del cañón cuando les necesita.