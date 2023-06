Ana Obregón, radiante de felicidad, confirma su reconciliación con Alessandro Lequio: "Siempre ha habido buen rollo"

MADRID, 13 (CHANCE)

Ana Obregón sigue viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. Tras su regreso a España con la pequeña Ana Sandra y su multitudinaria firma de libros en Madrid, la actriz ha viajado hasta Sevilla para cumplir con sus compromisos laborales. Una visita a la capital andaluza que ha causado gran expectación, ya que se espera que dentro de poco aparezca en un capítulo de 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne.

Por el momento, Ana no ha querido pronunciarse al respecto y ha abandonado Sevilla junto a su representante, Susana Uribarri. Pero hay algo que sí ha querido confirmar, y con una sonrisa ha asegurado que ha hecho las paces con Alessandro Lequio: "Siempre ha habido buen rollo". A pesar de haber afirmando que la relación con el padre de su hijo "siempre ha ido bien", se ha mostrado esquiva al preguntarle si Lequio conocerá por fin a su nieta Ana Sandra: "¡Y dale que te pego!".

Sobre si ha entregado una copia de su libro al colaborador de televisión ha reconocido que "todos tienen la copia". Riéndose y mostrándose algo perdida dentro de la estación de AVE, la bióloga se chocaba hasta en dos ocasiones con personas que esperaban su tren mientras que confesaba estar despistada: "Llevo sin dormir tres meses* Me preguntáis muchas cosas y voy arrasando".

Obregón asegura que, a pesar de todo, no ha perdido su sentido del humor: "El sentido del humor no se pierde nunca". Antes de coger el tren, Ana aprovechaba para tomarse un café y conversar con su íntima amiga Susana, con la que se mostraba de lo más confidente. Además, la actriz no ha dudado en hacerse una fotografía con una seguidora que se ha acercado hasta su mesa.