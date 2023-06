Ana Obregón, primeras declaraciones tras su regreso a España con su nieta Ana Sandra

MADRID, 2 (CHANCE)

¡Ha reaparecido! Tras su llegada a España este miércoles con su nieta Ana Sandra en brazos, Ana Obregón ha salido por fin de su casa y, con una inmensa sonrisa, ha detenido su vehículo a las puertas de la urbanización en la que reside en La Moraleja para atender a la prensa y revelar cómo se encuentra tras haber cumplido un sueño.

Guapísima, sin poder disimular la feliz etapa que está viviendo y acompañada por dos de sus grandes pilares, sus hermanas Celia y Amalia García Obregón, la presentadora ha tenido un precioso detalle con los reporteros que llevaban tres días aguardando este momento. Una caja de pastas "que os he comprado en nombre de Anita". "Son buenísimas, de chocolate y de todo para que desayunéis y estas son en nombre de Anita en agradecimiento de todo vuestro cariño" ha afirmado radiante.

"Estoy que he vuelto a vivir" ha confesado, disculpándose por "hacer pocas declaraciones". "He dejado a Anita que he ido a hacerme el color del pelo porque estaba hecho un desastre" ha explicado, deseosa de volver al lado de su nieta.

La pequeña, como asegura emocionada, es "para comértela, para comértela". "Bueno, las gafas no me las quito porque llevo sin dormir cuatro días o tres meses" ha añadido, encantada con los piropos de la prensa por lo guapísima y feliz que está desde que llegó al mundo su nieta el pasado 20 de marzo. "Ya veremos, pero Anita es española de corazón" ha asegurado, zanjando así las especulaciones sobre si la niña tendrá o no pasaporte español.

"Todos mis hermanos están emocionados, rodeadas de todos estamos" ha presumido cuando le hemos preguntado cómo ha sido su regreso a España y su reencuentro con su familia, agradeciendo una vez más "el cariño, el amor y que os alegréis de que haya vuelto a vivir y mandaros un besito".

Antes de irse para volver al lado de su pequeña, Ana ha explicado que si todavía no ha recibido la visita de sus amigos es "porque hemos llegado antes de ayer". "Tengo las maletas hechas, estoy esterilizando biberones y, bueno, adiós" ha reconocido.

Una reaparición que ha concluido dejando claro que Alessandro Lequio es bienvenido a su casa para conocer a su nieta: "Alessandro aquí tiene la puerta abierta. Os dejo, chicos. He vuelto a vivir. Adiós, chicos. Desayunad las pastas a mi salud y ya dejarme tranquilitas por aquí. Gracias".