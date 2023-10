Ana Obregón, indiferente al dardo de Alessandro Lequio, le responde por última vez

MADRID, 30 (CHANCE)

La pequeña Ana Sandra ya tiene 7 meses y, por extraño que pueda parecer a algunos, 4 meses después de su llegada a España con su orgullosa abuela -y madre adoptiva- Ana Obregón, todavía no conoce a su abuelo, Alessandro Lequio.

A pesar de que la bióloga ha confesado en numerosas ocasiones que le encantaría que 'Anita' y el italiano se conociesen -asegurando que es lo que querría el padre biológico de la niña, Aless Lequio, puesto que la llegada al mundo de su hija fue una de las últimas voluntades que pidió a sus padres antes de fallecer víctima de un cáncer en mayo de 2020- el tertuliano de 'Vamos a ver' no da su brazo a torcer y ni siquiera quiere hablar públicamente sobre su nieta.

Y lo ha vuelto a demostrar esta semana, después de que Ana Obregón visitase el plató de 'TardeAR' y asegurase que la pequeña Ana Sandra está deseando conocerlo: "La respeto profundamente, es la madre de mi hijo, pero por una cuestión de higiene mental he decidido no hablar de este tema. Pero una bebé de 7 meses no tiene capacidad de desear conocer a alguien, es absurdo" sentenciaba Lequio.

Unas declaraciones que han molestado a la bióloga, que habría decidido que no va a volver a hablar públicamente sobre Alessandro ni va a volver a hablar de la posibilidad de que conozca a su nieta en algún momento.

Y lo ha dejado claro cuando le hemos preguntado por la negativa del italiano a ver a Ana Sandra, haciendo oídos sordos al dardo de su ex asegurando que un bebé no tiene capacidad de querer conocer a nadie: "Perdona que no veo, me voy a comer la cámara, no sé ni qué me dices" ha esquivado sonriente, cambiando de tema con habilidad para centrar la atención en la fundación que lleva el nombre de su hijo Aless y no en la decisión de Lequio de no tener relación con la pequeña: "Estamos muy contentos porque hemos recaudado mucho dinero para investigar el cáncer. No sé ni lo que me dices. Comprar todos 'El chico de las musarañas' que es un libro".

"Te estoy comiendo. Quiero que todo el mundo compre 'El chico de las musarañas', que es un libro benéfico para la investigación del cáncer, que es lo importante" ha zanjado, dejando en el aire si ha podido hablar con Alessandro y si es cierto que no piensa volver a hablar de él en ninguna de sus entrevistas.