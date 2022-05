Ana Obregón, emocionada, reaparece por todo lo alto a punto de cumplirse el segundo aniversario de la muerte de Aless

MADRID, 6 (CHANCE)

Mayo es un mes muy complicado para Ana Obregón. Y es que el 13 de mayo de 2020 la actriz perdía a la persona más importante de su vida, su hijo Aless Lequio, para justo un año después - el 22 de mayo de 2021 - decir adiós a otro de sus pilares, su madre Ana María Obregón Navarro. Sin embargo, y demostrando una vez más su fuerza y su capacidad de sobreponerse a dos durísimos golpes que todavía duelen demasiado, la bióloga ha elegido precisamente este mes para reaparecer por todo lo alto después de varios meses alejada del foco mediático.

Y lo ha hecho acaparando todos los flashes en la espectacular fiesta que MÓ de Multiópticas ha organizado en una mansión de La Moraleja y en la que, además de Ana, se dejaron ver Bertín Osborne, María Pombo y Pablo Castellano, Omar Montes, Ágatha Ruiz de la Prada, Mónica Cruz, Violeta Mangriñán, Anna Ferrer Padilla, Juan Avellaneda y un sinfín de famosos a los que la inolvidable protagonista de 'Ana y los 7' eclipsó con su reaparición.

Apostando por un total look blanco - su color fetiche desde que falleció su hijo Aless - con un original vestido de corte asimétrico con cuerpo estilo corsé, tirante de flores bordadas en relieve y falda midi de tul de vuelo, la bióloga nos contó cuáles son sus nuevos proyectos profesionales y no pudo evitar emocionarse al hablar de su padre, Antonio García, de 96 años y en quien admite está totalmente volcada.

"Se intenta (sonreír). Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el mundo* ¡Ay, qué me emociono* No puedo hablar!" ha admitido, reconociendo lo sentida que se ha querido en los dos últimos años: "Estoy con fuerzas y muy agradecida, no solo a los medios de comunicación sino a toda la gente".

Y es que poco a poco, y gracias al cariño del público, Ana ha encontrado fuerzas para retomar su carrera profesional y, además de formar parte del jurado de la próxima edición de 'Mask Singer', tiene previsto publicar un libro - entre otros proyectos, que incluyen escribir una serie - de los que por el momento no puede adelantar ningún detalle.

Repleta de trabajo, la presentadora confiesa que este año no disfrutará de vacaciones y, además de sus compromisos laborales, aprovechará para disfrutar de su padre, con quien tiene una relación muy especial y de quien revela que "¡es un campeón!". "Estoy cuidándole. Tiene 96 años y que dure, por favor" apunta emocionada, reconociendo que su progenitor es su mayor fuerza: "No lo suelto".