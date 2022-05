Ana María Aldón, ¿vestiría a Rocío Carrasco en la 'Sálvame Fashion Week?: "¡No me líes, no me líes!"

MADRID, 23 (CHANCE)

Olvidados por fin los delicados momentos personales que atravesó tras su reciente crisis con José Ortega Cano, Ana María Aldón está pletórica y con numerosos proyectos profesionales que la tienen tan nerviosa como ilusionada.

Y es que a su faceta de colaboradora de 'Viva la vida' se unía, hace unas semanas, un reto profesional que nunca hubiese imaginado y una gran oportunidad para triunfar en el mundo de la moda, algo para lo que se lleva preparando desde hace años. Debutar como diseñadora en la 'Sálvame Fashion Week', realizando el patronaje de alguno de los diseños que los rostros más populares del programa lucirán en una glamourosa pasarela que podremos ver este mismo miércoles.

"No me lo recuerdes que me voy" ha apuntado nerviosa Ana María en la fiesta con la que 'Viva la vida' ha celebrado su quinto aniversario y a la que no ha querido faltar a pesar de que, como asegura, "todavía tengo mucho curro por delante".

Un momento clave para su carrera de diseñadora en el que, además, coincidirá con Rocío Carrasco, que ya ha anunciado que estará presente, de una manera o de otra, en la 'Sálvame Fashion Week'. Un encuentro que ha creado una gran expectación pero sobre el que la mujer de José Ortega Cano prefiere ni pensar.

¿Vestiría a Rocío, que no tiene ningún tipo de relación con su marido y que en los últimos tiempos ha dejado en el aire cómo se portó el torero con Rocío Jurado durante su matrimonio, si ésta se lo pidiera? "¿Qué me estás contando? No me líes, no me líes. Adiós, chicos" ha respondido, huyendo para no desvelar algo que todos nos hemos pregutado en los últimos días.