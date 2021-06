Ana María Aldón y Ortega Cano guardan silencio ante las últimas polémicas

MADRID, 27 (CHANCE)

José Ortega Cano no está pasando por su mejor momento y es que después de haber sido intervenido hace unos días del corazón, su mujer, Ana María Aldón está en el foco de la polémica por unas duras declaraciones de Conchi Ortega. La hermana del torero parece que no ha entendido que necesita descansar y no alterarse por nada ni nadie y arremetía públicamente contra su cuñada.

Ana María Aldón, cansada de que siempre le ataquen a ella, la contestó desde su programa y esto ha desatado la guerra en el clan Ortega-Aldón. Hemos podido hablar con el matrimonio y ambos han preferido guardar silencio después de las declaraciones de Conchi en las que aseguraba que la colaboradora no le quería coger el teléfono para saber cómo se encontraba su hermano.

Por si fuera poco, ha salido a la luz que Conchi Ortega filtra información a periodistas del mundo del corazón que dejan en un mal lugar a Ana María Aldón y esto ha provocado en ésta última una reacción contundente. De hecho, este sábado se rompía al saber que se había especulado con la paternidad del hijo que tiene con el torero.

Ante todas las preguntas que la prensa le lanza al torero guarda silencio y su mujer igual. Parece que no corren buenos tiempos para el matrimonio que, a pesar de sus intentos de quedarse a un lado de todas las polémicas que surgen en cuanto a ellos, siempre están en el punto de mira.