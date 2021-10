Ana María Aldón y Ortega Cano celebran su aniversario de boda

MADRID, 30 (CHANCE)

Hace ya tres años que Ortega Cano y Ana María Aldón se dieron el 'Sí, quiero'. Una ceremonia que reunió a todos los medios de comunicación ya que se trataba la segunda boda del diestro. Hoy, la pareja lo ha celebrado por todo lo alto y la verdad, nos ha sorprendido el plan que tenían entre manos porque aunque han tirado de sentido del humor, no sabemos si es una broma disfrazada de una indirecta.

Ana María Aldón empezaba el día subiendo stories en su perfil de Instagram en los que exponía que su marido le estaba metiendo prisa para ir a un sitio donde celebrarían, por todo lo alto, su aniversario de boda. Ella, sin saber dónde le llevaría, se mostraba de lo más feliz e ilusa, pero minutos más tarde se grababa sorprendida ya que su marido le había regalado un masaje relajante preparto/postparto.

Aunque la colaboradora de televisión ha tirado de humor diciendo que 'ahí no entro, que no, que no, ¿tú has visto lo que pone ahí?' no sabemos si Ortega Cano le ha querido lanzar una indirecta a su mujer con este regalo. Y es que aunque muchas veces han dejado caer públicamente que no pasaría nada si tienen un segundo hijo, quizás estemos ante el momento oportuno para ambos para volver a tener descendencia.

Lo que sí que han demostrado los dos tortolitos es que siguen estando igual de enamorados que el primer día y que juntos disfrutan de la vida. Y es que han sido muchos los rumores de estos últimos meses que aseguraban que la relación entre ellos no estaba pasando por su mejor momento, pero a la vista está que sigue todo en la normalidad.