Ana María Aldón manda un mensajito a su marido a Ortega Cano y Gloria Camila

MADRID, 1 (CHANCE)

Ana María Aldón ha sido otra de las caras protagonistas del concurso en la isla de Honduras. A unos ha gustado y a otros no... Muchos han aplaudido su sinceridad, que se ha dejado llevar por sus sentimientos y si no ha querido hablar con Rocío Flores, pues no ha hablado a pesar de saber que se podía congraciar críticas, ha enamorado con sus dotes de superviviente, todo ello unido a cómo se ha abierto contando aspectos de su vida que nadie conocía, incluido su marido José Ortega Cano, como el maltrato sufrido por su padre.

Sin embargo, para otros ha estado sobreactuada, y era innecesario que relatara aspectos de su vida que están demás, y no por el maltrato, sino en lo que concierne a lo dotado que está el diestro.

Aldón tiene tantas ganas de ver a Ortega Cano y está tan feliz a su lado que, está pensando en aumentar la familia y le ha pedido a Gloria Camila, hija del diestro y Rocío Jurado, que le de un recado y le advierte a ella: "Dile a tu padre que se prepare, que te voy a dar otra hermanita".

Aldón tiene recursos para todo, y dejar la isla va a ser lo más doloroso para ella, tanto es así que quiere un estanque en la casa de Ortega para nadar... Vamos que Ortega Cano va a tener este verano en su casa a una sirena, pero de verdad...