Ana María Aldón, llamativo cambio de actitud y una sonrisa tras el "aunque sea mal, que hablen" de José Ortega Cano

MADRID, 18 (CHANCE)

Giro radical en la actitud de José Ortega Cano y Ana María Aldón en las últimas horas. Después de semanas de silencio sepulcral y caras largas ante las informaciones sobre su grave crisis matrimonial, el torero y la diseñadora han decidido 'poner al mal tiempo buena cara' y responder a los rumores con una sonrisa.

Así, después de estallar ante la prensa en varias ocasiones, confesar que no puede más y pedir a gritos que le dejen en paz, el torero ha reaparecido de lo más relajado ante las cámaras de 'Sálvame' - programa con el que mantiene una relación tirante desde hace años - y ha roto su silencio, negando su crisis con Ana María: "Las cosas están bien, no le veo ninguna parte que sea negativa". Además, y para nuestra sorpresa, Ortega ha dejado claro que no le molestan los rumores acerca de su separación ya que, en sus propias palabras, "que hablen, aunque sea mal como se dice".

Unas comentadísimas declaraciones tras las que Ana María ha reaparecido acompañada de una amiga y con una sonrisa que hacía semanas que no le veíamos. "Esta todo bien" ha asegurado mucho más animada, respondiendo con un "sí claro" a la pregunta de si está con fuerzas. Eso sí, sobre cómo está su relación con el diestro, el mismo silencio que en las últimas semanas.