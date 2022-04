Ana María Aldón hace oídos sordos y se 'refugia' en Julio Iglesias para evadirse de la polémica

MADRID, 4 (CHANCE)

Cansada, dolida y sobrepasada. Así está Ana María Aldón tras su polémica exclusiva en la revista 'Lecturas' cargando contra la familia de José Ortega Cano y confesando que se sintió menospreciada cuando el torero aseguró que el amor de su vida es Rocío Jurado.

Después de varios días de silencio, la colaboradora reaparecía en 'Viva la vida' este sábado e intentaba justificar sus durísimas declaraciones, admitiendo que las hizo por "necesidad económica y emocional" y que quizás "no midió bien las consecuencias" de su paso al frente contando lo mal que lo pasó cuando comenzó su relación con Ortega Cano y se quedó embarazada de su hijo José María.

"Se iban a tratar tres temas en la entrevista, pero ya sabéis cómo funcionan estas cosas, hay temas que interesan más", ha apuntado, admitiendo que los titulares no le sentaron bien ni al torero ni a ella. "Al principio los titulares no le cayeron bien, pero cuando leyó la entrevista entera hablamos. Ha mostrado su desacuerdo, le ha parecido una entrevista dura pero me ha respetado" señalaba Ana María, desvelando así la reacción de Ortega Cano.

Eso sí, tajante, la gaditana ha desmentido los rumores de separación y ha dejado claro que no hay crisis en su matrimonio, que es "sólido" y "fuerte" a pesar del mazazo que ha supuesto para el torero los ataques de su mujer contra parte de su familia.

Algo que ha reiterado el propio José Ortega Cano que, harto de rumores y especulaciones - y coinciciendo con los ataques del nieto de Conchi contra Ana María en 'Viva la vida' - ha entrado telefónicamente en el programa en el que trabaja su mujer para posicionarse a su lado y asegurar que su matrimonio "es para siempre" y que la quiere "muchísimo".

Poco antes de este paso al frente del torero defendiendo a la andaluza como tanto ha pedido ésta en los últimos tiempos, Ana María se dejaba ver por los alrededores de su domicilio para llevar a su perro al veterinario y, 'refugiándose' en Julio Iglesias, ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre su matrimonio. ¿Su estrategia para ignorar la polémica? No salir de su coche y subir el volumen de una de las canciones más famosas del artista, 'Soy un truhán soy un señor' con una sonrisa irónica que refleja que no están siendo momentos fáciles. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!