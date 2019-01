Ana María Aldón demanda al diseñador de sus vestidos de boda, Emilio Salinas

MADRID, 5 (CHANCE)

Parece que la boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón, celebrada el 30 de septiembre, continúa dando mucho que hablar y después de la polémica por los invitados y la exclusiva se vaticina una gran batalla por el vestido de la novia.

Ana María lució dos vestido supuestamente diseñados por ella misma y el diseñador Emilio Salinas, encargado también de la confección. Pero solo unos meses después de la boda, el experto en moda asegura que la mujer del torero no solo no cumplió su palabra de hacerle publicidad en la exclusiva de su boda, sino que además le reclama 9.500 euros. El precio de ambos vestido y que en un principio se pagaría a cambio de la publicidad en la revista. Una situación que ha llevado a Salinas a interponer una demanda contra la mujer de Ortega Cano por incumplimiento de contrato no verbal.

Sin embargo, Ana María que estaría muy dolida con este tema ha tomado cartas en el asunto y aer en la presentación de '33, El Musical', nos aseguraba que: "No puedo avanzar nada por que no tengo ni idea", confirmando en cuanto a la demanda se refiere que: "no me ha llegado nada".

Pero parece que tras las declaraciones del diseñador en Socialité, es Ana María la que se ha decidido a emprender acciones legales, porque cuando le preguntamos si va a demandar su respuesta es clara y tajante: "Sí, hay demanda".