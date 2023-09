Ana María Aldón debuta en un acto público con su nuevo novio, Eladio: "Me tiene loca, estoy muy enamorada"

MADRID, 11 (CHANCE)

A punto de cumplirse un año de su separación de José Ortega Cano, Ana María Aldón atraviesa por uno de los momentos más dulces de su vida. La colaboradora ha recuperado la ilusión al lado de un atractivo asturiano llamado Eladio y, tan formalizada está su relación -que comenzó hace varios meses- que después de presentar a su familia a su nuevo novio, ha 'debutado' en un acto público con él, oficializando así una historia de amor que, no oculta, le encantaría que terminase en boda.

El escenario elegido por la gaditana para presentar públicamente a su pareja, el desfile de Julio Lama en Ponferrada, en el que Ana María se subió a la pasarela ante la orgullosa mirada de Eladio, que grabó el momento con su móvil sin perder detalle del debut como modelo de la diseñadora al lado de otras celebrities como María Jesús Ruiz, Maestro Joao o Cristini Couto.

"Estoy muy bien, feliz, con mucha calma y nada, avanzando como todo el mundo. Estoy muy enamorada. Lo normal es que después de unos meses de relación vaya integrándose y estoy muy contenta" ha confesado, reconociendo que en ocasiones siente "vértigo" de sentirse "tan feliz": "¿Realmente me merezco algo así? estoy muy enamorada, el pasado, pasado está pero el presente es lo que importa, sí preocuparnos un poco por el futuro pero el presente hay que vivirlo. Hoy estamos aquí pero mañana no se sabe" afirma.

Y en el pasado está Ortega Cano, que se rumorea que no asume su separación y no está de acuerdo en su exposición pública con Eladio y en que su nuevo novio ya conozca a su hijo José María. Algo que Ana María no confirma ni desmiente, aunque no ha dudado en lanzar un nuevo dardo contra el torero: "Cada uno sigue su vida. Los que hemos tenido a una persona a nuestro lado y no se ha llegado a buen fin por x motivos, en este caso ha sido todo televisado y público, pero cuando no te quieren en un sitio te recogen en otro, siempre hay un roto para un descosido" sentencia, dejando claro que el maestro está más que olvidado y ahora solo habla de su novio, "que me tiene loca y estoy muy feliz".

Tanto es así que, como confiesa, no le importaría casarse con el asturiano y protagonizar una boda sorpresa como la de María Jesús Ruiz y Curro en el mismo desfile en el que ha presentado públicamente a Eladio. "Ha sido muy emocionante. No creo que me lo haga así Eladio de esa manera... pero a mí me encantaría, la verdad es que sí" reconoce.