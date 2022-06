Ana María Aldón apura los días en El Rocío sin rastro de José Ortega Cano

MADRID, 7 (CHANCE)

Después de diez años sin ir al Rocío, Ana María Aldón afrontaba este año el camino hasta Almonte con muchísimas ganas y en más de una ocasión - sin ir más lejos el pasado miércoles en su última exclusiva - reveló la ilusión que le hacía vivir esta tradición tan especial con José Ortega Cano y su hijo José María.

Sin embargo, el torero y la andaluza tan solo han estado un día juntos - en el que se les vio serios, incómodos y muy distantes - ya que después de iniciar el miércoles la romería con la Hermandad de los Palacios, el viudo de Rocío Jurado desaparecía misteriosamente y regresaba precipitadamente a Madrid, mientras que Ana María optaba por quedarse haciendo el camino con sus amigos.

Una marcha que Gloria Camila ha justificado por motivos profesionales, ya que Ortega Cano es apoderado de un joven torero y le tocaba acompañarlo a Francia, pero que muchos han achacado al enfado del maestro con su mujer por sus polémicas declaraciones arremetiendo contra su hija en la revista Lecturas.

"Nunca permitiría que mi hija hablara mal de mi marido" aseguraba Ana María, muy molesta con Gloria por haber confesado en 'Ya son las 8' que no se pondría los vestidos que diseñó para la 'Sálvame Fashion Week' y por señalar la falta de cariño que vio de la andaluza a su padre después de que fuese al programa a apoyarla: "Todos los que se meten en un matrimonio se meten en un terreno que no es el suyo (...) Los besos se los doy en casa, no en un plató de televisión".

Unas declaraciones que podrían haber sentado fatal a Ortega Cano, que mantiene una relación muy especial con Gloria y que, coincidiendo con la exclusiva de su mujer criticando a su hija, abandonaba El Rocío para no volver.

Lejos de mostrarse afectada, Ana María ha disfrutado de unas semana muy especial haciendo el camino a caballo con unos amigos, luciendo diferentes trajes diseñados especialmente para la ocasión e ignorando las voces que apuntan a una grave crisis con el torero.

Sin embargo, toca volver a la realidad y la colaboradora de 'Viva la vida' ultima los detalles para abandonar Almonte y regresar a casa, donde le espera una conversación con Ortega Cano. Hemos sorprendido a Ana María guardando diferentes bolsas con los trajes y enseres en su coche y, muy seria, ha evitado pronunciarse sobre su crisis matrimonial, para muchos la más grave hasta el momento por haber arremetido públicamente contra Gloria Camila, uno de los principales pilares de su marido. ¡Las últimas imágenes de la andaluza en El Rocío antes de volver a Madrid y reencontrarse con el torero, en el siguiente vídeo!