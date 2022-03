Ana Guerra, súper enamorada de Víctor Elías

MADRID, 6 (CHANCE)

Ana Guerra está viviendo uno de sus mejores momentos personales. Habiendo cumplido su sueño después de estar en 'Operación Triunfo', la cantante sigue llenando sus conciertos con esos fans que la siguen a donde vaya. Además, ahora tiene una nueva ilusión, Víctor Elías, que a pesar de querer llevar con discreción, es inevitable no reconocer lo enamorados que están.

Europa Press Reportajes ha hablado con Ana Guerra y lo cierto es que se muestra reluciente al hablar de Víctor Elías, de hecho nos confiesa su deseo de compartir toda su vida junto al músico: "toda la vida, espero". Un sábado muy especial porque este sábado era el cumpleaños del actor y la cantante espera que sea el primero de muchos que pasen juntos: "súper felices, espero que nos queden muchas velas por soplar".

Muy enamorada, asegura que se encuentra en su época más dulce y feliz: "la verdad que no puedo estar más sweet no puedo estar más feliz, la verdad. De estas épocas en la vida en las que dices ¡ay, dios mío!" y confiesa que es algo que llevaba mucho tiempo esperando: "está mal que lo diga yo pero sí, la verdad que me apetecía mucho tener este momento tan dulce".

Ana Guerra ha querido compartir el escenario con Víctor Elías durante el concierto, algo que ella agradece y le da mayor seguridad: "disociamos muy bien el trabajo de lo personal, pero sí. No te niego que me da muchísima seguridad".

Y es que la artista, como ya ha confesado tantas veces, se denomina una joven con gustos por las décadas anteriores y confiesa el amor que tiene hacia las canciones de rocío jurado: "yo soy muy antigua en mi vida, soy una viejoven. Yo escuchaba esta música, me hace feliz cantar este tipo de canciones".

Ana ha querido poner en valor el trabajo de igualdad que consiguió Rocío Jurado en una época tan difícil para las mujeres: "ella fue la que dio los primeros pasos para que las demás pudiéramos llegar. Estamos eternamente agradecidas a todo ese elenco de mujeres que se atrevieron y fueron valientes". Y es que ella será una de las artistas que participen en el concierto en homenaje a la cantante, y espera poder conocer a Rocío Carrasco: "yo a ella no la conozco pero la conoceré ese día, supongo".