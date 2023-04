Ana Guerra nos habla ilusionada de su relación sentimental con Víctor Elías

MADRID, 29 (CHANCE)

El año pasado, Víctor Elías sufría el golpe más duro de su vida: el fallecimiento de su madre. Un momento que consiguió superar al lado de su pareja, Ana Guerra, que no se separaba ni un solo minuto de él y quien le ha estado apoyando durante todos estos meses en los que el cantante ha retomado su vuelo.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la cantante, que se dejó ver hace unos días con los hermanos de la conocida ficción Los Serrano, Fran Perea y Víctor cuando se subieron al escenario para tocar la famosa canción de la serie, '1+1 son 20', y nos ha confesado que su relación sentimental va viento en popa.

Ana define su relación con Víctor como algo mágico: "es un momento súper dulce y súper mágico así que genial". Como ya sabemos, aparte de compartir su vida con él en el plano personal, también comparten profesión, algo que ambos valoran positivamente: "la verdad que sí. Estoy súper contenta".

Su pareja le ha contado los secretos vividos durante el rodaje de 'Los Serrano' y no ha dudado en acudir al concierto de Fran: "siempre hay cosas anecdóticas maravillosas y ahora a disfrutar de este segundo sold out en Madrid". La cantante, que hablaba con nosotros antes de la actuación, esperaba poder disfrutar de la noche y cantar junto a él y Víctor: "a ver qué pasa, espero que sí. A ver si me suben".