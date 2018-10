Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz, juntos pero no revueltos en la noche de Cosmopolitan

MADRID, 19 (CHANCE)

La revista Cosmopolitan ha entregado sus Premios Anuales en un lugar de lujo, el Florida Retiro de la capital madrileña. Con una gala presentada por Ángel Martín y Patricia Conde, pudimos disfrutar de algunas actuaciones como la de Marta Sánchez, Huecco y el grupo Orishas. Como no podía ser de otra forma la lista de invitados estuvo repleta de rostros conocidos del mundo del cine, la televisión, la cultura y la moda.

Amaia, Aitana, Ana Guerra y Miriam no faltaron a esta noche donde recogieron el premio 'Girl Gang'. En el photocall, la canaria explicó que entre ellas no hay malos rollos porque "somos mujeres que admiramos lo que nos gusta y no hay envidia entre nosotras ni maldad". Unas palabras que compartió Aitana: "Cuando me enteré que ana había ganado el doble platino me sentí súper orgullosa. Yo me siento muy emocionada".

Un escenario al que casualmente también se subió Miguel Ángel Muñoz, reconocido con el Premio Talento Interpretativo. El actor y Ana Guerra han sido protagonistas de la crónica social de las últimas semanas desde que se publicasen unas románticas fotos de ellos en París.

Sin querer hacer ningún tipo de declaración, el protagonista de Presunto Culpable huía de los reporteros al escuchar el nombre de Ana Guerra. ¿Acabarían celebrando el premio juntos?