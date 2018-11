Ana Guerra habla de su amor fallido con Yadel: "Una ruptura nunca es fácil"

MADRID, 28 (CHANCE)

Ana Guerra ha querido celebrar el 25º aniversario de Women'secret por todo lo alto. La exconcursante de Operación Triunfo 2017 presentó en primicia el teaser de su nuevo videoclip Bajito, el primer single de su disco en solitario.

Muy cercana, la canaria nos confesó que este disco es un reflejo de su alma porque "cuento historias no solo son a nivel personal". Una carrera en solitario que empieza y que le causa un poco de miedo: "Evidentemente y más en el mundo de la música que no es una ciencia exacta cada paso que das lo haces con una venda en los ojos. Poco a poco vas viendo si en la piscina había agua o no. Da vértigo, da miedo, claro que sí, hay un cachito de mí que regalo al mundo y no estoy preparada, para esto nunca se está preparado pero si no funciona algo como yo quiero que funcione, ahí estará mi padre como siempre tirando de mí y diciéndome 'vamos hija, sigue'".

ANA GUERRA DE LOS NUEVOS CONCURSANTES DE OPERACIÓN TRIUNFOY sobre los nuevos chicos de Operación Triunfo, Ana reconoció que no ve el programa tanto como le gustaría: "Veo las actuaciones en redes, en YouTube pero me voy enterando menos de lo que debería porque me apetece muchísimo, considero que son un grupo fantástico, que tienen unas voces increíbles pero gracias a Dios tengo mucho trabajo y no lo puedo ver todo lo que me gustaría".

Una Ana de lo más habladora que quiso mandar un mensaje de cariño a su exnovio Yadel: "Yadel y yo como ya sabéis hace un tiempo que no estamos juntos y estoy muy contenta de que siga cumpliendo sus sueños y de que siga con su trabajo como ya bien dijo él. Hemos mantenido las distancias porque una ruptura nunca es fácil pero él sabe cómo yo sé que nos deseamos lo mejor el uno al otro".

Y es que sobre su nueva ilusión con Miguel Ángel Muñoz todavía no quiere hablar: "Yo estoy enamorada de la vida y no me gusta hablar de mi vida personal, perdonarme, que os tengo mucho cariño y que os agradezco a todos la visibilidad que nos dais pero estoy enamorada de la vida y soy muy feliz".