Ana Boyer, su sorpresa ante los rumores de embarazo de Tamara Falcó: "No tengo ni idea, pero creo que no"

MADRID, 1 (CHANCE)

La joyería Rabat ha presentado, con una espectacular fiesta celebrada en Barcelona, su nueva colección, "Three Wishes". Una ocasión muy especial que no se quisieron perder diferentes amigos de la marca como Lucía Rivera, Sandra Gago, Oriol Elcacho, Davinia Peligrí, Enrique Solís, Alejandra Domínguez o Ana Cristina Portillo. Pero si alguien acaparó todas las miradas durante el evento esa fue Ana Boyer, espectacular con un elegante diseño color lima con un cinturón de raso marcando cintura en color fucsia.

De nuevo en España tras los últimos compromisos deportivos de Fernando Verdasco, la hija de Isabel Preysler se ha pronunciado sobre los rumores de embarazo de su hermana Tamara Falcó, para la que ya suenan campanas de boda con Íñigo Onieva, de quien se confiesa enamoradísima. Una noticia ya desmentida por la Marquesa de Griñón sobre la que Ana, que no tenía ni idea de lo que se ha hablado en las últimas semanas en nuestro país, se ha mostrado de lo más sorprendida.

- CHANCE: La colección se llama "Tres deseos". ¿Qué tres deseos pedirías?

- ANA: Para mis hijos y mi marido, salud, felicidad y también para mi familia que se cumplan todos los deseos este año.

- CH: Cuando viajas por trabajo, cómo se apaña Fernando con los dos niños.

- ANA: Muy bien, yo me quedo más tranquila si está él con ellos, están acostumbrados a estar con nosotros. Se apaña muy bien, es muy niñero y puede con los dos.

- CH: Ha habido rumores de que Tamara podría estar embarazada.

- ANA: Y esos rumores por qué* Yo acabo de llegar ayer a España y no he oído ningún rumor, no tengo ni idea, pero no, creo que son solo rumores.

- CH: La vemos de boda en boda, dentro de poco la de su primo, para cuando la suya.

- ANA: Cuando ellos decidan, están muy felices, pero ellos decidirán cuando quieran, no llevan tanto tiempo, no tienen que sentir ningún tipo de presión.

- CH: Primero tiene que mudarse a su casa.

- ANA: Eso no tiene tanto que ver, cuando quieran casarse se pueden casar, pero lo de la casa se le ha ido retrasando. Está muy bien en Bárbara Braganza.

- CH: Como es Iñigo como cuñado.

- ANA: A mí me encanta, me llevo muy bien con él, tenemos muy buena relación desde siempre y sobre todo es que Tamara está feliz, con una sonrisa todo el tiempo, eso es lo que queremos nosotros.

- CH: Mario está mejor con el Covid, tuvisteis una etapa complicada.

- ANA: Nos llevamos un susto, lo cogieron mi madre y él, pero a él se le complicó con una neumonía y nos asustamos, estuvo bajo control todo y una alegría que esté totalmente recuperado y bien.

- CH: Él se asustó un poquito.

- ANA: Cuando se encontró mal sí, obviamente, si te tienes que ir al hospital te asustas, pero al final estaba todo controlado y no tardó tanto en recuperarse.

- CH: Eres cocinilla tú, te atreverías con un reality como 'Masterchef Celebrity'.

- ANA: Yo soy más tímida, no sé si me atrevería, Tamara se desenvuelve mejor en esos ambientes y yo me corto más. La cocina no se me da muy bien.

- CH: Una boda entre tu madre y Mario o ya no hace falta.

- ANA: Ellos están igual siempre, no creo que nada haya cambiado. No veo que la enfermedad les haya cambiado, están muy a gusto como están.

- CH: Han bajado el ritmo de viajes.

- ANA: No, ni de viajes ni de planes ni de nada, están igual que siempre.

- CH: Estás guapísima, muy elegante, pero tienes presión por ser hija de quien eres.

- ANA: No hay ninguna presión, entre nosotras no sentimos ningún tipo de competición ni nada, yo siempre que veo a mi madre o a Tamara salir y las veo guapas me alegro por ellas, estoy deseando que están cada vez más guapas.

- CH: Para cuando la niña.

- ANA: Eso no se escoge, pero ahora estamos bien como estamos, de momento. Estamos bien.

- CH: Como son tus hijos, son muy diferentes, se parecen.

- ANA: Creo que son bastante distintos, la verdad, me da la sensación de que le mayor es menos trasto que el pequeño, es más bueno, más tranquilo y el pequeño me ha salido un poco más pillo.

- CH: Os va a hacer correr.

- ANA: Ya nos hace correr.