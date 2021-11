Ana Bernal-Triviño: "Hay bulos machistas a diario"

La periodista especializada en violencia de género Ana Bernal-Triviño, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), ha denunciado este viernes la existencia de "bulos machistas a diario", hasta el punto de que contó 30 en las dos últimas campañas electorales, y la inexistencia de sanciones contra determinados contenidos en los medios de comunicación.

"La autorregulación al final no regula nada", ha expuesto en el III Congreso "Medios de Comunicación e Igualdade de Xénero" que se celebra en Compostela bajo la organización de la Asociación de Periodistas de Galicia, que preside María Méndez.

Bernal-Triviño ha confesado no tener "una visión muy optimista de cara al futuro" y no ha dudado en preguntarse "qué sociedad democrática podemos tener" siendo España la "primera de Europa" en bulos.

La clave de bóveda la ha situado en el "negacionismo", que a su juicio crece por la legitimación política, por tratarse de un movimiento disfrazado de igualdad, porque "vivimos en una sociedad machista", y por la falta de memoria histórica y de "conceptualización feminista".

A diario observa Triviño "errores comunes", relacionados con la falta de contexto, de fuentes de referencia, de formación específica y profesional, así como "exceso de suceso" y ausencia frecuente del análisis de delito público.

La historia no es "la mujer acosada que no pidió ayuda", ha puesto como ejemplo. "No es un suceso, es un delito público".

Y las mujeres hablan cuando pueden: "no hay una merma de credibilidad porque se retrasen en denunciar".

Esta especialista nota igualmente "poca información" sobre la evolución de la víctimas y tendencia a basarse en la anécdota y no en la defensa de los derechos humanos.

"Ojo con los artículos de opinión", ha espetado además, y con ese "supremacismo machista" estructurado, que cuenta con "mucha financiación y apoyo".

"Hay un partido político que quiere derogar la Ley de Violencia de Género", ha recordado.

El negacionismo, a su modo de ver, es una "tendencia que viene fuerte" por desgracia y la "legitimación del machismo" no es más que "dar alas" a la perpetuación de la violencia a todos los niveles, simbólica y física.

"El machismo aparece de forma sutil, a diario, y debemos ser contundentes en todas sus manifestaciones", ha pedido.