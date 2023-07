AMPL.- El Gobierno pone a los videojuegos en el centro de la "agenda política" de la UE y ve a Canarias como "referente"

La directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, Carmen Páez, ha destacado este miércoles la apuesta de España por poner a la industria del videojuego "en el foco" y en la "agenda política" de la Unión Europea con unas jornadas que arrancan en Tenerife con motivo de la presidencia española del Consejo de la UE.

En declaraciones a los periodistas antes de la inauguración ha indicado que este sector es uno de los de "mayor crecimiento, potencial y transformación" en el ámbito de la cultura digital, al tiempo que ha subrayado el carácter "referente" de Canarias.

Ha apuntado que el archipiélago ya es una "potencia" en el sector audiovisual gracias, en parte, a sus incentivos fiscales, y por ello, ha abierto la puerta, junto al Ministerio de Economía, a abrir "poco a poco" el abanico para el ámbito de los videojuegos pues la estructura fiscal está orientada a los rodajes cinematográficos.

Así, ha insistido en que "es importante el respaldo de las instituciones públicas" a un sector que, aparte de su dimensión económica, también es "cultura", un hecho que ya declaró el Congreso de los Diputados en 2009 y que España propuso en el seno de la UE a finales del año pasado como industria creativa cultural. "No nos quedan dudas", ha agregado.

Páez ha detallado que los videojuegos facturaron el año pasado más de 2.000 millones de euros en España y aún tienen "mucho potencial de crecimiento" por lo que entiende que hay que "apoyarlo" en Canarias y en todo el territorio nacional.

En su opinión, "los videojuegos no dejan de ser un producto cultural con mucha propiedad intelectual, hay guionistas, desarrolladores, dibujantes, traductores, hay un sinfín de creadores que se aúnan y crean un producto cultural con lenguaje propio".

Por ello ha dejado claro que desde las administraciones públicas hay que "apoyar el videojuego desde su dimensión cultural" y también hacer frente "a los retos" que presenta, como hacer una "labor de sensibilización" sobre su buen uso y el riesgo de las adicciones.

En ese sentido ha destacado la función que se realiza en torno al sistema de clasificación europeo PEGI que se encarga de la protección de los jugadores o la determinación de edad y cuyos representantes estarán en las jornadas que se celebran en Tenerife Espacio de las Artes.

Europa es uno de los principales mercados internacionales de videojuegos, con un valor cercano a los 23.480 millones de euros en 2022 y se estima que 4.600 empresas dedican su actividad a esta industria, con uno ingresos de 179.000 millones de euros, detallan desde el Ministerio.

MÁS DE 125 MILLONES DE JUGADORES EN EUROPA

El uso de los videojuegos también aumenta año tras año, con alrededor de 125 millones de personas usuarias en la Unión Europea, de las que un 47,8% son mujeres, y entre las que destaca la población joven pues más del 70% de las personas de entre 6 y 24 años son usuarias de videojuegos.

Las jornadas reúnen a profesionales de la industria, desarrolladores, distribuidores, representantes institucionales y del ámbito asociativo y académico vinculados con el sector del videojuego y la creación digital y hay también representantes invitados de los Estados miembros e instituciones europeas, así como las principales asociaciones del sector y diversas empresas.

Así, habrá diversas mesas de debate en las que los expertos que participan abordarán temáticas como el valor cultural del sector de los videojuegos, su fomento a través de políticas públicas, la atracción de talento o la existencia y futuro de los mundos virtuales.

Además, durante las jornadas se presentarán los principales resultados del proyecto piloto 'Understanding the Value of a European Games Society', impulsado por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y ejecutado por un consorcio liderado por Ecorys.