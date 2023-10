(AMP)El edificio incendiado en Vigo estaba 'okupado' y pendiente de desalojo, pero no presentaba daños estructurales

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Decretado luto oficial en la ciudad por los fallecidos, cuya familia estaba en seguimiento por servicios sociales

El edificio incendiado en Vigo, en el que han fallecido una mujer y tres menores, estaba pendiente de ser desalojado para la realización de reformas menores, según han informado desde el gobierno municipal, que ha señalado que la propiedad del inmueble, a través de un administrador, comunicó hace unas semanas al Ayuntamiento su intención de acudir a la vía judicial para "recuperar la posesión" del mismo.

Así lo ha explicado la concejal de Urbanismo, María José Caride, que ha señalado que, hace un mes, la propiedad del inmueble, una comunidad de bienes que también es dueña del edificio colindante (el número 4), comunicó al Ayuntamiento su intención de hacer trabajos de reforma y de iniciar la vía judicial para desocuparlo y recuperar la posesión del mismo.

Con todo, ha matizado que no constaba que hubiera daños estructurales importantes en el edificio. Según ha explicado, el Ayuntamiento tenía constancia de algunos daños en una fachada interior, pero los técnicos no pudieron ratificarlos porque no se les permitió el paso por los residentes.

Caride también ha indicado que el edificio que sí tiene requerimiento municipal para hacer obras es el número 4, donde se detectaron problemas de desconchados y de humedad en la fachada que, en todo caso, no afectan a su seguridad.

Tras el incendio, ha añadido, una vez que culminen los trabajos de los investigadores y lo autorice el juzgado de instrucción, técnicos municipales accederán al edificio siniestrado para valorar su estado y sus condiciones de habitabilidad.

OPERATIVO DE EXTINCIÓN

Por su parte, la concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, ha explicado que, en el operativo de extinción, participaron los dos 'trenes de primera salida' de ambos parques municipales, formados por un sargento, 4 bomberos y un conductor. A mayores, se movilizó el vehículo escalera para rescate en altura con un bombero y un conductor, y la motobomba urbana del parque de Coruxo, que no tuvo que intervenir, a los que se sumaron el suboficial y el jefe de servicio.

Rodríguez Calviño ha indicado que también fueron movilizados 12 efectivos de Policía Local para apoyar la labor de Policía Nacional, Urxencias Sanitarias y los propios bomberos. Según ha relatado, los servicios de extinción tardaron apenas 7 minutos en llegar y en pocos minutos pudieron sofocar las llamas, aunque "el principal problema fue la toxicidad del humo".

Por otra parte, y a preguntas de los medios, ha confirmado que, en ese mismo inmueble, hubo "varias intervenciones" anteriores de efectivos de emergencias y que, salvo una de ellas, todas fueron "falsas alarmas". La edila ha señalado que, el pasado mes de agosto, se registró un incendio que afectó a un cuadro eléctrico pero que los daños no se extendieron a otras zonas del edificio.

Al respecto, la sección sindical de la CUT en el servicio de bomberos, denunció que efectivos de extinción realizaron informes sobre los problemas que presentaba el inmueble en las anteriores intervenciones, alertando de que había gente viviendo allí en malas condiciones de habitabilidad y que las dependencias del edificio acumulaban enseres, "lo que podría suponer un problema en caso de incendio grave".

ATENDIDOS POR SERVICIOS SOCIALES

Mientras, la concejal de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, ha confirmado que tanto los servicios sociales del Ayuntamiento como de la Xunta conocen a la familia de los fallecidos, y que tenían "historia abierta" en ambas administraciones.

Hasta el lugar del incendio se desplazó personal de este departamento para atender a los desalojados del inmueble (unas 30 personas) y cubrir sus necesidades básicas en ese momento.

Asimismo, ha señalado que 13 personas han sido reubicadas en el albergue municipal (dos de ellas tras recibir el alta del hospital) y que allí recibirán atención psicológica y psicosocial. El Ayuntamiento también se ha hecho cargo de las mascotas que vivían en el inmueble, que fueron trasladadas a la Protectora Municipal.

LUTO OFICIAL

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha trasladado la "consternación" de Vigo por lo ocurrido y ha agradecido las muestras de apoyo y de pésame recibidas (entre ellas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; o el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, entre otros).

Asimismo, ha informado de que se decretan tres días de luto oficial, con banderas a media asta, y se han suspendido todos los actos municipales (incluido el pleno extraordinario previsto para este miércoles).

La Diputación de Pontevedra también ha decretado luto y ha suspendido su agenda, al tiempo que ha trasladado que "comparte el dolor de toda la familia y la ciudadanía viguesa". El presidente provincial, Luis López, ha expresado las condolencias de toda la Corporación así como el "cariño" a los afectados y sus allegados.

Las muestras de condolencia se han repetido en otros lugares de Galicia, como en el Parlamento autonómico, donde se ha guardado un minuto de silencio.

La Guardia Civil, por su parte, ha confirmado la desconvocatoria de los actos previstos para este jueves, con motivo de la festividad del Pilar, que iban a tener lugar en las instalaciones de la Compañía Fiscal del Puerto. Únicamente se mantendrá la celebración de misa solemne en la Concatedral de Vigo a las 12,00 horas.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Vigo decreta tres días de luto por el fallecimiento de cuatro personas

Duración: 09:03

---------------------