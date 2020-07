AMP2.-Director médico del Clínico San Carlos cree que no se deben hacer PCR continuas y reconoce que se actuó tarde

Dice que hay que poner el acento en la vigilancia y en la identificación de casos

El director médico del Hospital Clínico San Carlos, Julio Mayol, ha reconocido este miércoles que se actuó tarde a la hora de actuar frente a la pandemia del Covid-19 y cree que no deben poner el acento en hacer PCRs continuas sino en la vigilancia y la identificación de casos.

"No creo que se deba estigmatizar a las personas por sus procedencias. Eso de tomar las temperaturas, que los chinos hacen... ni hacer PCRs continuas... no creo que ahí es donde haya que poner todo nuestro esfuerzo, sino en la vigilancia y la identificación de casos", ha trasladado Mayol durante su comparencia en la Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid.

Así, ha reconocido que vieron venir la pandemia a Madrid pero "muy tarde". "Más tarde de lo que deberíamos haberlo visto. No lo veíamos todos desde arriba, que esto iba a ser más importante de lo que parecía y que teníamos que aumentar nuestra capacidad diagnóstica, hacer más PCRs y vimos las urgencias llenas", ha relatado.

El compareciente, que también es coautor del documento publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) 'Informe sobre las reformas e innovaciones que requiere el sistema español de salud', ha asegurado que esta pandemia ha afectado a todo tipo de pacientes y en todos los sitios y ha apostado por buscar soluciones en vez de culpables.

Durante su intervención, ha hecho referencia a un informe fechado en 2009 en el que ya se alertó que podría llegar a darse una pandemia de estas características en algún momento.

A su juicio, los problemas que encuentran en el sistema de salud es la "falta" de capacidad, de prevención de enfermedades. Considera que esto ha sido parte del problema que han tenido a lo largo de estos meses y que el reconocimiento de lo que estaba ocurriendo llegó "demasiado tarde" para que no pusieran las medidas adecuadas en el momento.

"Se eligieron las intervenciones correctas pero en Madrid probablemente tarde, porque no pensábamos que los asintomáticos iban a causar la expansión del virus que se produjo. No teníamos suficientes recursos disponibles ni planes de contingencia robustos y la implementación de las medidas no fue lo suficientemente rápido", ha sostenido.

DAR LOS DATOS "AUNQUE DUELA"

En este punto, Mayol ha trasladado las necesidades "no cubiertas" en el sistema de salud, como "la necesidad de la toma de decisiones bajo presión en escenarios de incertidumbre, en lo que cree que no están "preparados para eso". Además, ha indicado que hay falta "absoluta" de "organización" y ha apostado por un marco ético para gestionar.

"Tenemos un problema de flexibilidad productiva a nivel regional y nacional. La prevención y planificación son piezas fundamentales y reforzar la salud pública. Si no ponemos el foco ahí se van a producir problemas. Sin duda la salud pública no ha recibido la atención necesaria y deseable, como afirma el informe", ha comentado.

A continuación, ha recomendado hacer "ingeniería inversa" para saber cuál es el resultado que no quieren volver a tener y los pasos para "no volver al mismo sitio". "Esto es un reto para ustedes, pero está claro que no es fácil", ha lanzado el director médico a los parlamentarios.

Por último, ha apostado por que se trasladen "datos veraces" de la pandemia para que las decisiones que se tomen no sean equivocadas aunque "duela": "Tenemos que tener los datos comunes no cada uno unos datos diferentes (...) Si lo que metes es mierda sale mierda", ha zanjado.

Después del director médico de este hospital, un medico de Atención Primaria Javier Padilla, que se encontraba en las listas de Más Madrid, ha comparecido también en el Parlamento madrileño donde ha propuesto dotar a los centros de salud no solo de PCRs sino de capacidad serológica para poder discernir casos de Covid-19 de otras enfermedades con síntomas similares cuando llegue otoño.

"¿Qué va a ocurrir cuando mis compañeros veamos 15 o 20 cuadros PCR fiebre y tos, vamos a realizar 150 o 200 pruebas PCR a todos ellos? ¿Cómo vamos a hacer?", ha lanzado, para a continuación alertar de que no tienen "capacidad diagnóstica" en Atención Primaria y que la región es la que menos gasto sanitario tiene "tanto en porcentaje como por habitante".