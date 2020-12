AMP.-Madrid anunciará nuevas medidas ante repunte de casos y comprará dos millones más de test de antígenos

La Comunidad de Madrid anunciará este viernes nuevas medidas frente al Covid, que irán en la línea de las ya aplicadas como restricciones de movilidad por zonas básicas de salud, dado que empiezan a "incrementarse" los casos, y comprará dos millones más de test de antígenos.

Así lo ha avanzado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en declaraciones a los medios en la inauguración del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ayuso ha incidido en que por el momento la situación es "relativamente estable" pero es necesario "prevenir". Así, será el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, el que desgrane las medidas en rueda de prensa el viernes.

La dirigente regional ha indicado que, por ahora, no se requiere hospitalización pero sí se esta produciendo un aumento de positivos. Ayuso ha sostenido que es necesario analizar la situación "día a día" y no tomar las medidas a quince o veinte pordías. "No nos hemos relajado nunca, mucho menos ahora que viene la Navidad", ha remarcado.

La presidenta madrileña ha avanzado, además, que van a comprar dos millones más de test de antígenos porque se ha demostrado que "son los mejores" y "los más eficaces en los cribados", dado que se están localizando muchos asintomáticos.

Seguirán además ahondando en la posibilidad de que se puedan realizar los test en farmacias "lo antes posible". En este sentido, ha alertado de que en el momento en el que los test no están disponibles de manera "accesible", los ciudadanos empiezan a diagnósticarse. "Esto es perverso porque no deja rastro y en muchos casos a lo mejor se están autodiagnósticando con test que no son fiables", ha señalado.

Por su parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente, Ignacio Aguado, se ha mostrado "preocupado" porque después de un tiempo en el que la curva de contagios bajaba, ahora está subiendo "levemente".

"Es una mala noticia", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que hay que seguir insistiendo en la estrategia desplegada por la Comunidad de Madrid dado que "ha funcionado". Aguado ha subrayado que si hay que tomar "medidas drásticas", lo harán.