AMP.-Cvirus.-Gobierno Vasco espera evitar un confinamiento pero no descarta ninguna medida ante la "cambiante" situación

Permanece en contacto "permanente" con los ejecutivos de Navarra, La Rioja y Cantabria para mantener la coordinación frente al covid

El Gobierno Vasco tratará de evitar, "en la medida de lo posible", tener que volver a recurrir a una medida "tan dura" como un confinamiento general, aunque según ha reconocido el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, no se descarta ninguna opción ante la realidad "cambiante, desconocida e inesperada" que plantea la pandemia de coronavirus.

Zupiria, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que el Gobierno analiza "día a día" y municipio por municipio la evolución de la covid-19.

El portavoz del Gobierno autonómico ha recordado que los criterios establecidos en el plan 'Bizi Berri II' para evaluar el nivel de gravedad no solo se refieren a la tasa de incidencia del virus por cada 100.000 habitantes, sino que también incluyen el índice de reproducción del covid y la tasa de ocupación de las UCI de los hospitales.

En este sentido, ha explicado que las decisiones sobre nuevas medidas preventivas se han de adoptar atendiendo a los tres criterios, no solo a uno de ellos.

Además, ha afirmado que los datos son "diferentes" en cada territorio e incluso en cada unidad asistencial, por lo que las decisiones que puedan adoptarse podrían afectar a toda la comunidad autónoma --como las contenidas en la orden que recogerá las medidas anunciadas este pasado sábado--, a un territorio histórico o solo a determinados municipios u organizaciones sanitarias.

En el caso de las medidas anunciadas el sábado, entre las que se incluye la limitación a seis personas de las reuniones sociales y la reducción de aforos al 50% en toda la hostelería (salvo terrazas), ha recordado que el Gobierno está a la espera del visto bueno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para publicar la orden que recoge las nuevas restricciones.

Al margen de estas medidas, el Ejecutivo no renuncia a tomar otras decisiones en el caso de que sea necesario. "No descartamos nada; están abiertas todas las posibilidades", ha afirmado. Zupiria, que ha reiterado que cualquier medida que se adopte estará basada en criterios científicos y sanitarios, ha asegurado que el Ejecutivo no descarta "ninguna opción", incluida la de un confinamiento o un toque de queda, en el caso de que la evolución de la pandemia recomiende una medida de ese tipo.

MEDIDA "ORIENTATIVA"

En este sentido, ha recordado que el plan 'Bizi Berri' contempla la posibilidad de recurrir a diversas fórmulas de confinamiento en el caso de que la pandemia alcance el nivel máximo de gravedad en la escala que recoge dicho documento. No obstante, ha subrayado que incluso si se llegara a ese 'nivel 5' del plan 'Bizi Berri', la aplicación del confinamiento es una "opción", una medida "orientativa" que puede ser "modificada o ajustada".

Zupiria, que no ha querido pronunciarse sobre el grado de eficacia que puede tener un confinamiento perimetral, ha recordado que el que se aplicó durante tres meses, en el marco del estado de alarma, fue un confinamiento general, que dejó un "recuerdo negativo".

"CONSECUENCIAS TREMENDAS"

El portavoz del Gobierno Vasco ha destacado que aquella restricción general a la circulación y a la posibilidad de salir a la calle tuvo "consecuencias tremendas" para la actividad económica, el sistema educativo y el desarrollo de la "vida normal" de muchas personas, dado que afectó incluso a derechos fundamentales.

Por ese motivo, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico tiene el objetivo de evitar, "en la medida de lo posible", que haya que volver a recurrir a una medida de ese tipo.

"El objetivo es que cada ciudadano asuma la responsabilidad que tiene sobre su propia salud, pero también sobre la salud de los demás. Está en nuestras manos contagiar o no a personas más vulnerables que nosotros y que corren mayores riesgos que los que corremos los que nos podamos sentir seguros", ha manifestado.

De esa forma, ha reiterado que el objetivo es que no haya que volver a la situación "tan dura y tan tremenda" que supuso el confinamiento general. No obstante, ha reconocido que habrá que seguir tomando decisiones "en función de una realidad cambiante, desconocida e inesperada" como la que se deriva de la pandemia.

Al margen de las medidas internas que se puedan adoptar en Euskadi, Zupiria ha explicado que el Gobierno Vasco permanece en contacto "permanente" con los ejecutivos de Navarra, La Rioja y Cantabria, dado que la coordinación es "importante", especialmente entre comunidades autónomas vecinas.