AMP.-Cvirus.-Feijóo avanza medidas "más restrictivas" ante una tercera ola que será "igual o superior" a la de noviembre

El presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que las medidas que adoptará la comunidad gallega tras la reunión del comité clínico de expertos de este martes serán "más restrictivas", con el fin de afrontar las consecuencias de una tercera ola de contagios que será "igual o superior" a la del mes de noviembre.

Así se ha pronunciado este martes a preguntas de los medios en Santiago de Compostela, el mismo día que se reunirá el comité de expertos que asesora al Gobierno gallego con el fin de abordar el importante repunte de contagios de COVID-19 que afecta a la comunidad y las nuevas restricciones que se implantarán en el territorio para intentar paliar esta situación.

Feijóo no ha entrado en detalle al respecto de las medidas concretas que se adoptarán en el encuentro, aunque sí ha garantizado que serán "más restrictivas" pero "proporcionadas" a la evolución epidemiológica que presenta cada municipio, además de trasladar su "absoluta preocupación" por las cifras de contagios.

Los datos que maneja la Xunta apuntan a que la situación "va a seguir deteriorándose" en las próximas jornadas y a lo largo de todo el mes de enero, como una bola "que se viene formando en las últimas semanas" a raíz de las "acciones individuales o colectivas" de las fiestas de Navidad.

"Esa tercera ola va a ser igual o superior, yo creo que superior, a la que tuvimos en el mes de noviembre", ha advertido Feijóo.

La incidencia en Galicia está "subiendo" y "las PCR positivas están aumentando", ha explicado, del mismo modo que los casos detectados a tres, siete y 14 días revelan "una acumulación constante y continua" que "va a durar como mínimo" durante todo este mes.

"Por eso vamos a tomar decisiones antes de llegar a los 10.000 infectados de noviembre", ha añadido. Estas medidas se adoptarán este mismo martes, se anunciarán el miércoles y que entrarán en vigor "probablemente" el viernes de esta semana.

NO SERÁ UN "TRAJE IGUAL PARA TODOS"

No obstante, las medidas no serán homogéneas para toda la comunidad. El comité clínico explicado va a estudiar la situación "de cada municipio y de cada comarca" para aplicar acciones "proporcionadas" a la evolución epidemiológica de cada localidad, por lo que no será "un traje igual para todos".

Feijóo ha recordado, en todo caso, que los protocolos "son conocidos" y cuentan con medidas previstas relativas a la movilidad, la hostelería y otros sectores de actividad para tasas concretas de contagios. "No vamos a improvisar", ha asegurado, y el nivel de restricciones será mayor "a medida que la incidencia suba".

En este sentido se ha referido a sectores como la hostelería para defender que el cierre a las 23,00 horas supondría un "riesgo más elevado" que a las 18,00 horas, puesto que ciudades como Vigo o Pontevedra registran una secuencia de contagios "preocupante" pero "menos intensa" que otros puntos en los que se permitió un horario más amplio de este tipo de negocios, como Santiago, A Coruña y Ourense.

El presidente de la Xunta ha considerado que el objetivo para las próximas semanas es articular medidas que permitan mantener las actividades esenciales y, al mismo tiempo, frenar e virus, que es "la gran dificultad y la gran asignatura" para las administraciones.

"Si ahora hiciéramos un confinamiento general de la población probablemente la ola duraría menos tiempo, pero lo cierto es que necesitamos trabajar, seguir estudiando y manteniendo las actividades esenciales".

CUMPLIR LAS REGLAS

También ha recordado, igual que hizo este lunes, que la Xunta "siempre propuso" que no se celebrasen actividades sociales con no convivientes o "como mucho dos unidades familiares" y anticipó el "alto riesgo" del concepto de allegados y de las reuniones "de hasta diez" personas.

Feijóo ha asegurado que se intentó "limitar" el número de personas en los encuentros familiares mas allá de estos términos, pero la asesoría jurídica advirtió de que carecían de "competencias para hacerlo" por tratarse de legislación estatal.

Por otro lado, ha apelado también al respeto e incumplimiento individual de las medidas vigentes. "No hay duda que las reglas estaban para ser cumplidas y muchas veces no en todos los casos cumplimos todas las reglas que estaban activadas en el Diario Oficial de Galicia o en el resto de diarios".